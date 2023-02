Beograjčani v dobrodelne namene zbrali več kot 17 tisoč evrov

Beograjski velikan Crvena zvezda je razkril končni znesek dražbe posebnih dresov članskega moštva, ki so jih nogometaši nosili na tekmi z Vojvodino (1:1) v začetku prejšnjega meseca. Na rdeče-belih majicah se je takrat bleščala tudi pozlačena fotografija pokojne legende kluba Siniše Mihajlovića, po obračunu njegovih nekdanjih delodajalcev (pri Vojvodini je odigral prve tekme v jugoslovanski ligi pred selitvijo v Beograd) pa so dresi na dražbi skupaj prinesli 17.803 evre, ki jih bo prejel državni register darovalcev matičnih celic pri srbskem inštitutu za transfuzijo krvi.

»Zvezdaši z vsega sveta so pokazali, da imajo veliko in človekoljubno srce. To je neverjetna številka,« so zapisali pri Crveni zvezdi. Najvišji znesek (2.732 €) je dosegel dres s številko 11, ki so ga podpisali vsi nogometaši.

»Legendarni Miha je v 53. letu življenja odšel po dolgi borbi z zahrbtno in težko boleznijo, v spominu pa bodo ostali zapisani njegovi mojstrski prosti streli in šarm, ki se mu ni bilo mogoče upreti in ki ga je krasil vse življenje,« so še zapisali pri Crveni zvezdi ob mrzličnih pripravah na petkov večni derbi s Partizanom na domačem štadionu. Srbsko prvenstvo je ob 13 točkah prednosti rdeče-belih sicer najverjetneje že odločeno.