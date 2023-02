Berlin drži korak z Münchnom

Nogometaši Bayerna iz Münchna in Borussie Dortmund so bili uspešni v 20. kolu nemškega prvenstva. Bavarci so na domačem stadionu premagali Bochum s 3:0, Borussia pa je bila v gosteh boljša od Werderja Bremna z 2:0. V derbiju kroga je Union Berlin po preobratu v drugem polčasu zmagal v Leipzigu z 2:1.

Bayern je prvič po novembru vpisal tri zaporedne zmage in potrdil dobro pripravljenost pred prvo tekmo osmine finala lige prvakov v torek v Parizu. Za Bayern so zadeli Thomas Müller (41.), Kingsley Coman (64.) in Serge Gnabry iz najstrožje kazni v 74. minuti.

V dobri formi pred nadaljevanjem lige prvakov je tudi Borussia Dortmund, ki je v 2023 dobila vseh šest tekem. Po trinajsti zmagi za vodilnim Bayernom zaostaja tri točke. Borussia, ki bo v sredo gostila Chelsea, je prvi zadetek dosegla v 67. minuti. Osemnajstletni Jamie Bynoe-Gittens, ki je v igro prišel le minuto prej, je zadel mrežo Werderja z močnim in natančnim strelom. Šest minut pred iztekom tekme je končni izid postavil Julian Brandt.

V derbiju kroga je v Leipzigu, za katerega Kevin Kampl tokrat ni igral, gostoval drugouvrščeni Union Berlin. Gostitelji so povedli v 24. minuti po strelu Benjamina Henrichsa in slabem posredovanju vratarja Frederika Ronnowa, Berlinčani so izenačili po lepem zadetku Janika Habererja (61.) ter povedli iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Robin Knoche (72.).

S peto zaporedno zmago, skupno 13., je Union zadržal drugo mesto in točko zaostanka za Bayernom, Leipzig pa je po četrtem porazu ostal na petem mestu.

Vrstni red: Bayern 43, Union Berlin 42, Borussia Dortmund 40, Freiburg 37, Leipzig 36, Eintracht Frankfurt 35, Wolfsburg 30, Bayer Leverkusen in Werder po 27, Borussia Mönchengladbach in Mainz po 26, Köln 23, Augsburg 2, Hoffenheim in Bochum po 19, Stuttgart 16, Hertha 14, Schalke 12.