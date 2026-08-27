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Nogomet

Bernabeu žvižgal, nato Mbappe ponorel: hat-trick ob Mourinhovem domačem debiju

Real Madrid je po težavnem prvem polčasu strl odpor Sociedada, Mourinho pa je prvo domačo tekmo po več kot 13 letih končal z visoko zmago.
Kylian Mbappe na prvi ligaški tekmi ni posebej izstopal, tokrat pa je zablestel in pokazal, zakaj spada med najboljše nogometaše na svetu. FOTO: Juan Barbosa/Reuters
Galerija
Kylian Mbappe na prvi ligaški tekmi ni posebej izstopal, tokrat pa je zablestel in pokazal, zakaj spada med najboljše nogometaše na svetu. FOTO: Juan Barbosa/Reuters
Blaž Potočnik
27. 8. 2026 | 08:11
3:30
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Kylian Mbappe je s hat-trickom popeljal Real Madrid do prepričljive zmage s 4:1 proti Real Sociedadu na prvi domači ligaški tekmi nove sezone. Večer na Santiago Bernabeuu je bil poseben tudi za Joseja Mourinha, ki je kraljevi klub pred domačimi navijači vodil prvič po več kot 13 letih.

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Toda končni izid je nekoliko prikril težave, ki jih je imel Real predvsem v prvem polčasu. Madridčani so igrali brez pravega ritma, pogosto izgubljali žoge in gostom puščali preveč prostora za protinapade. Nezadovoljstvo je hitro zajelo tudi tribune Bernabeua, s katerih so se še pred odmorom zaslišali žvižgi.

Real Sociedad je imel prvo veliko priložnost že v uvodu, ko je Thibaut Courtois ustavil poskus Mikela Oyarzabala, Sergio Gomez pa je pozneje z volejem za las zgrešil cilj. Nato je v 40. minuti udaril Mbappe. Po podaji Federica Valverdeja je prodrl v kazenski prostor in z močnim strelom zadel za vodstvo.

Veselje domačih je trajalo le štiri minute. Obramba Reala se po dolgi žogi ni najbolje znašla, odbitek pa je Luka Sučić izkoristil za izenačenje na 1:1.

Hrvaški reprezentant Luka Sučić je za Real Sociedad prikazal odlično predstavo in se vpisal tudi med strelce. FOTO: Juan Barbosa/Reuters
Hrvaški reprezentant Luka Sučić je za Real Sociedad prikazal odlično predstavo in se vpisal tudi med strelce. FOTO: Juan Barbosa/Reuters

Po odmoru povsem drugačen Real

Mourinho je ob polčasu v igro poslal Marca Cucurello, njegova ekipa pa se je iz slačilnice vrnila precej bolj odločna. Predvsem Mbappe in Vinicius Junior sta z neposrednimi prodori začela povzročati vse več težav obrambi gostov.

Pritisk Reala je kmalu prinesel rezultat. V 60. minuti sta Jude Bellingham in Mbappe odigrala hitro dvojno podajo, Francoz pa je nato z natančnim nizkim strelom dosegel svoj drugi gol večera. Le osem minut zatem je Bellingham odvzel žogo visoko na nasprotnikovi polovici in podal pred vrata, Vinicius pa je iz bližine povišal na 3:1.

Mbappe pa še ni rekel zadnje besede. V 80. minuti mu je Vinicius z izvrstno podajo odprl pot proti vratom, francoski zvezdnik pa je Alexa Remira elegantno premagal z lobom in dopolnil hat-trick za končnih 4:1.

Mourinho žvižge sprejel brez pritoževanja

Portugalec je bil po tekmi zadovoljen predvsem z odzivom svojih igralcev po slabšem prvem polčasu, žvižgov zahtevnega madridskega občinstva pa ni jemal kot nekaj negativnega.

»V žvižgih in aplavzu je vedno nekaj pravičnosti. Kakšen žvižg tu in tam nikomur ne škodi, pomaga ti, da rasteš,« je dejal Mourinho.

Čeprav je Mourinho med tekmo pogosto deloval namrščen, je po zadnjem žvižgu vendarle pohvalil predstavo svojih varovancev. FOTO: Thomas Coex/AFP
Čeprav je Mourinho med tekmo pogosto deloval namrščen, je po zadnjem žvižgu vendarle pohvalil predstavo svojih varovancev. FOTO: Thomas Coex/AFP

»Vsi poznamo Santiago Bernabeu in vemo, kako zahtevni so navijači. Zelo sem zadovoljen, kako so se igralci odzvali pod pritiskom in odigrali odličen drugi polčas. Lahko bi dosegli še več golov,« je dodal.

Real je tako po uvodni gostujoči zmagi proti Espanyolu dobil tudi drugo ligaško tekmo sezone, Mourinho pa je vrnitev na Bernabeu po več kot 13 letih kronal s prepričljivo zmago.

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Real MadridJose MourinhoKylian MbappeJude BellinghamVinicius Juniorla ligaReal SociedadSantiago BernabeuThibaut CourtoisMikel OyarzabalLuka SučićFederico Valverdehat-trick

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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