Legenda Liverpoola pripravljena na odhod, trener ga je vrgel pod avtobus

Mohamed Salah je legenda Liverpoola, za klub je na 420 tekmah dosegel 250 golov, zdaj pa se zdi, da se njegov čas pri rdečih iz mesta Beatlov izteka. Remi z Leedsom je pospremil na klopi za rezervne nogometaše, po tekmi pa v pogovoru z novinarji ni izbiral besed.

»Ko sem podpisal novo pogodbo, sem dobil ogromno obljub, zdaj pa sem tri tekme zapored med rezervisti, to se mi še ni zgodilo. Očitno je, da me nekdo noče v klubu, vedno sem imel spoštljiv odnos do trenerja, zdaj kar naenkrat sploh ne komunicirava več. Zdi se mi, da želijo vso krivdo za slabe rezultate v klubu naprtiti meni, trener me je vrgel pod avtobus,« je bil jezen Salah.

Dejal je še, da je »za klub storil toliko, da se mi ne bi bilo treba boriti za mesto v udarni enajsterici«. Nogomet žal ne deluje tako, Salah pa letos ni najbolje izkoristil priložnosti, ki jih je dobil. Morda bo že pozimi 33-letnik zapustil Anfield in odšel v Savdsko Arabijo, pozval je svoja starša, naj se udeležita naslednje domače tekme, saj bi lahko bila zanj zadnja v dresu Liverpoola na kultnem štadionu.

Egipčan, ki bo odigral še tekmo z Brightonom (13. decembra), preden se poslovi od navijačev in odide na afriški pokal, je čustveno zaključil kar sedem minut in pol dolgo tirado: »Obožujem ta klub, vedno ga bom, moji otroci bodo navijali za Livepool. A ne vem, zakaj se mi to dogaja, povsod drugje bi svojega igralca zaščitili. Dosegel sem največ golov v tej generaciji, klubu sem dal ogromno, zaslužil bi si boljši odnos.«