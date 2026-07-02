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Nogomet

BiH kljub igralcu več nemočna proti ZDA, Džeko namiguje na upokojitev

Američani so na domačem terenu pred skoraj 70 tisoč gledalci suvereno ugnali BiH, sedaj jih čaka Belgija.
Tako so se Američani veselili drugega zadetka. FOTO: Carlos Barria/Reuters
Galerija
Tako so se Američani veselili drugega zadetka. FOTO: Carlos Barria/Reuters
L. Š., STA
2. 7. 2026 | 07:37
2. 7. 2026 | 07:43
4:53
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Ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v San Franciscu z 2:0 (1:0) premagala Bosno in Hercegovino.

Ameriška reprezentanca si je pred 68.827 gledalci zagotovila nov nastop v osmini finala, kjer je igrala tudi že na prejšnjem SP v Katarju. Leta 2002 je igrala celo v četrtfinalu mundiala, za to pa bo morala 7. julija v Seattlu ugnati še Belgijo, ki je pred tem po podaljšku s 3:2 izločila Senegal.

ZDA, ki jih vodi Mauricio Pochettino, so prvo stopničko izločilnih bojev na tem turnirju preskočile zasluženo. V večji meri, predvsem do izključitve Folarina Baloguna v 64. minuti, so bile boljši tekmec.

Prav Balogun je sicer poskrbel za vodilni zadetek v 45. minuti, potem ko je prišel do strela v kazenskem prostoru, tik pred koncem prvega polčasa je zadel še prečko tekmečevih vrat, v 31. pa je ostal brez še enega zadetka zaradi nedovoljenega položaja. Zaradi istega razloga je v 79. minuti brez gola ostal tudi Christian Pulišić.

Zmago domače vrste je v 82. minuti potrdil Malik Tillman, ki je izkoristil prosti strel z roba kazenskega prostora z leve strani.

Takrat je BiH, ki je od 50. minute igrala brez poškodovanega Edina Džeka, že imela igralca več na zelenici po prekršku Baloguna nad Tarikom Muharemovićem, ki je v boju za žogo grdo pohodil njegov gleženj, a si kakšne prav resne priložnosti ni priigrala. Šele v osmi in deveti minuti sodniškega dodatka drugega polčasa je dvakrat z razdalje poskusil Ermin Mahmić, a obakrat žogo poslal mimo vratnice.

Folarin Balogun si je prislužil rdeč karton s prekrškom nad Tarikom Muharemovićem. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Folarin Balogun si je prislužil rdeč karton s prekrškom nad Tarikom Muharemovićem. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

»Odigrali smo kot prava ekipa. Pokazali smo zelo kakovostno predstavo. V prvem polčasu smo prevladovali in bi morali doseči kakšen zadetek več. V nadaljevanju smo vložili veliko truda v kakovostne obrambne naloge ob igralcu manj. Zdaj gremo naprej z novim zagonom,« je po tekmi povedal Pulišić in dodal, da si Balogun ni zaslužil rdečega kartona. Mnogi so namreč njegov prekršek primerjali s tistim Lionela Messija s prve tekme proti Alžiriji, ko Argentinec ni dobil niti rumenega kartona.

Bosanci zadovoljni s predstavo, Džeko morda zadnjič nastopil za državo

Selektor BiH Sergej Barbarez je tekmo videl malce drugače. »V prvem polčasu smo nadzirali tekmo in potem pred odhodom na odmor prejeli zadetek po lastni napaki. V nadaljevanju smo poskušali vse, a nam ni uspelo. Igralci si vsekakor zaslužijo čestitke. Danes je žalosten dan, a moj obraz govori, da sem srečen. Rad imam naše navijače in ponosni smo na to, kar smo naredili v dodatnih kvalifikacijah proti Walesu in Italiji. Je pa to šport in smo tokrat izgubili,« je menil Barbarez.

Džeko je prav tako poudaril, da gredo domov z dvignjenimi glavami. »Moramo biti ponosni na vse, kar smo naredili. Drugega zadetka ne bi smeli dobiti. Po njem je bilo veliko težje. Po njihovem rdečem kartonu smo prevladovali, vendar nam ni uspelo izenačiti. Hvala našim čudovitim navijačem, videli pa bomo, ali je bil to tudi konec moje reprezentančne kariere,« pa je povedal 40-letni izkušeni napadalec.

ZDA bodo v osmini finala igrale proti Belgiji, ki je pred tem po podaljšku s 3:2 izločila Senegal. Ta je vodil do 86. minute z 2:0 po golih Habiba Diarraja in Ismaile Sarrja, nato pa sta v 86. in 89. minuti za izenačenje poskrbela Romelu Lukaku in Youri Tielemans, slednji je nato v 125. minuti zadel še za zmago z bele pike.

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Evropa vrača udarec, tudi Belgijci po zasuku do napredovanja

Na SP je sicer znanih pet od osmih parov osmine finala, ob ZDA - Belgija še Kanada - Maroko, Paragvaj - Francija, Brazilija - Norveška in Mehika - Anglija.

Danes ob 21. uri bosta v 1/16 finala v Los Angelesu igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa ob 1.00 v Torontu Portugalska in Hrvaška, ob 5.00 pa v Vancouvru Švica in Alžirija.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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