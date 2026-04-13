Bijol dobil slovenski dvoboj s Šeškom

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V zadnji tekmi 32. kola angleškega prvenstva so nogometaši Leedsa na Old Traffordu presenetljivo z 2:1 premagali zvezdnike Manchester Uniteda in naredili velik korak k obstanku. Slovenska reprezentanta sta igrala vso tekmo.
Leeds je z Jako Bijolom v obrambi vpisal osmo zmago v sezoni in se za šest točk oddaljil od območja izpada, Benjamin Šeško pa je v napadu Manchester Uniteda doživel sedmi poraz in ostaja na tretjem mestu elitne angleške lige.
Leeds je oba gola dosegel v prvem polčasu, strelec obeh pa je bil Noah Okafor v 5. in 29. minuti, Manchester United, za katerega je bila to prva tekma po več kot treh tednih premora, pa je znižal izid, ko je že imel igralca manj. V 56. minuti je moral namreč zelenico zaradi nespametne poteze, vlečenja nasprotnika za čop, zapustiti branilec Lisandro Martinez.
Kljub temu je Manchester United krenil v napad in Casemiro je v 69. minuti z glavo znižal zaostanek. Šeško je bil blizu izenačenja v 85. minuti, vendar je bil vratar gostov na mestu, tako da se je Leeds na koncu po sušnih 45 letih veselil ligaškega uspeha na Old Traffordu.
Komentarji