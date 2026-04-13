Bijol dobil slovenski dvoboj s Šeškom

V zadnji tekmi 32. kola angleškega prvenstva so nogometaši Leedsa na Old Traffordu presenetljivo z 2:1 premagali zvezdnike Manchester Uniteda in naredili velik korak k obstanku. Slovenska reprezentanta sta igrala vso tekmo.

Leeds je z Jako Bijolom v obrambi vpisal osmo zmago v sezoni in se za šest točk oddaljil od območja izpada, Benjamin Šeško pa je v napadu Manchester Uniteda doživel sedmi poraz in ostaja na tretjem mestu elitne angleške lige.

Jaka Bijol (desno) je odlično opravil svoje delo v obrambi. FOTO: Phil Noble/Reuters

Leeds je oba gola dosegel v prvem polčasu, strelec obeh pa je bil Noah Okafor v 5. in 29. minuti, Manchester United, za katerega je bila to prva tekma po več kot treh tednih premora, pa je znižal izid, ko je že imel igralca manj. V 56. minuti je moral namreč zelenico zaradi nespametne poteze, vlečenja nasprotnika za čop, zapustiti branilec Lisandro Martinez.

Benjamin Šeško je imel lepo priložnost v 85. minuti. FOTO: Paul Ellis/AFP

Kljub temu je Manchester United krenil v napad in Casemiro je v 69. minuti z glavo znižal zaostanek. Šeško je bil blizu izenačenja v 85. minuti, vendar je bil vratar gostov na mestu, tako da se je Leeds na koncu po sušnih 45 letih veselil ligaškega uspeha na Old Traffordu.