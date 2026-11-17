Z enajstimi točkami, drugim mestom v skupini in zmago s 3:0 v Skopju je slovenska nogometna reprezentanca končala skupinski del lige narodov. Selektor Boštjan Cesar je po zadnjem dejanju uspešne jeseni zadovoljno potegnil črto pod opravljeno delo, a ob rezultatu v ospredje postavil nekaj drugega: povezanost moštva, v katerem so pomembne vloge prevzeli tudi igralci z malo reprezentančnimi izkušnjami. Prostora za napredek po njegovem še ni zmanjkalo, predvsem v igri z žogo.

»Odigrali smo moško tekmo. Vedeli smo, da ne bo lahko in da bomo morali na trenutke tudi trpeti. Naredili smo nekaj velikega. Zelo sem vesel, da so igralci tudi to tekmo odigrali na zelo visoki ravni,« je uvodoma ocenil selektor. Visoka zmaga ni spremenila njegovega prepričanja, da je morala Slovenija tudi v makedonski prestolnici opraviti zahtevno delo. Gostitelji so imeli svoja obdobja, toda Slovenci so jih prebrodili in na drugi strani izkoristili priložnosti.

Prvi zadetek je bil dobra razglednica reprezentance, ki jo gradi Cesar: od zanesljivega Jana Oblaka do hitrega prenosa žoge in zaključka na nasprotni strani igrišča. Selektor se je ob vprašanju o tej akciji izognil izpostavljanju posameznikov. »Vemo, kaj nas krasi, in k temu tudi stremimo. Spredaj imamo zelo hitre napadalce, velik plus je, da so tudi v formi. Toda ne smemo izpostaviti posameznika, celotna ekipa je odigrala fenomenalno.«

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Drugo mesto je Slovenija potrdila sama, brez čakanja na pomoč z drugega igrišča. »Že v preteklosti nam nihče ni ničesar podaril, zato smo si morali drugo mesto izboriti sami. V tekmo smo šli samozavestno, poznali smo dobre in slabe strani Severne Makedonije ter se dobro pripravili. To je velik rezultat za nas,« je poudaril Cesar, ki je čestital tudi domači reprezentanci in selektorskemu kolegu.

Enajst točk je izkupiček, ki bi ga pred začetkom tekmovanja marsikdo sprejel z obema rokama. Selektor poti do njega ni opisoval kot preskoka čez noč. »Šli smo iz tekme v tekmo in maksimalno izkoristili vsak trenutek, ko smo bili skupaj. Rasli smo. Že na prijateljskih tekmah je bilo precej dobrih stvari, predvsem po zadnji tekmi s Hrvaško so bili tudi igralci pozitivni. Drugo mesto je bilo dosegljivo.«

V zadnji reprezentančni zbor so Slovenci vstopili z drugega mesta, kar je bilo tudi izhodišče selektorjevega sporočila moštvu. »Že na prvem sestanku sem igralcem dejal, da smo blizu, vendar imamo še veliko dela. Ko si blizu cilja, ga moraš tudi doseči. Igralci so šli v tekmo res motivirani in to pokazali na igrišču.«

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Ob rezultatu ga veseli širjenje kroga nogometašev, na katere lahko računa. Novi obrazi so dobili priložnost in jo izkoristili tudi na zahtevni ravni. »Zelo sem vesel, da smo dobili veliko novih igralcev, ki imajo malo nastopov, a so ne le danes, temveč tudi na drugih tekmah igrali na zelo visoki ravni. Že ob prihodu sem poudarjal, da morajo biti veseli, uživati in si želeti priti v reprezentanco. To je moja in naša skupna zmaga.«

Skopje je ponudilo še eno dobrodošlo spoznanje: Slovenija lahko tekmo s tekmecem, proti kateremu mora iskati zmago, suvereno obrne v svojo korist. Cesar je spomnil, da ni bilo vedno tako, tudi ob začetku njegovega mandata proti Cipru ne. Temelj vidi v sodelovanju vseh delov moštva. »Razdalje med našimi linijami morajo biti majhne, obramba mora dobro sodelovati z vezisti, ti pa z napadalci. Dihati moramo skupaj. To je bila moja prva naloga v reprezentanci.«

Naslednjo stopničko vidi predvsem v napadu. Predstava na Škotskem je pokazala več kot zadnji dve tekmi, proti agresivni Švici je Sloveniji primanjkovalo prostora in rešitev. »Tu vidim možnost napredka. Ob tem ne smemo pozabiti stvari, ki jih že delamo dobro. Poskušali jih bomo nadgraditi in verjamem, da nam bo uspelo.«

Najtoplejše besede je vendarle prihranil za moštveni duh. Jaka Bijol je bil v Skopju ob soigralcih kljub kazni, z reprezentanco je potoval tudi Brekalo, čeprav je bilo jasno, da ne bo kandidiral za nastop. »To pomeni ogromno. Fantje so med seboj zelo povezani in to je prava pot naprej. Ta povezanost je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v tem letu. Gremo pozitivno naprej in verjamem, da lahko fantje še napredujejo.«