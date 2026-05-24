Bijol ni mogel preprečiti visokega poraza, poslovilna tekma Guardiole

Čeprav so si nogometaši Arsenala že pred dnevi zagotovil naslov angleških prvakov, je bilo pred zadnjim kolom še nekaj odprtih vprašanj. Glavni poraženci 38. kola so West Ham, ki se seli v drugo ligo, Bournemouth, ki je ostal brez lige prvakov, in Chelsea. Londončani si niso priborili evropske vozovnice.

Londonska tekmeca Tottenham in West Ham sta se do zadnjega borila proti selitvi v drugo ligo. Pred zadnjim kolom je imel Tottenham dve točki prednosti in boljšo razliko v golih, obstanek pa je potrdil z zmago 1:0 proti Evertonu. West Hamu zmaga 3:0 proti Leedsu Jake Bijola, ki je igral do 70. minute, ni pomagala.

Na izpad sta bila že precej časa obsojena Burnley in Wolverhampton, ki sta se tokrat udarila za predzadnje mesto, izid 1:1 pa je pomenil, da bo na zadnjem ostal Wolverhampton.

Anglija je imela možnost, da bi v naslednji sezoni v ligi prvakov igralo kar šest njenih klubov, priložnost se je nasmihala Bournemouthu, a se mu želje niso izpolnile. Na gostovanju pri Nottingham Forestu je remiziral z izidom 1:1 ter potreboval pomoč Manchester Cityja in Liverpoola.

Sunderland pokopal Chelseajeve upe

Velikana bi morala spraviti Aston Villo, zmagovalko evropske lige, s četrtega na peto mesto, a ta se na gostovanju pri Cityju ni dala. Na poslovilni tekmi Pepa Guardiole na klopi sinje-modrih je sicer po polčasu zaostajala, a je za preobrat in zmago z 2:1 z dvema goloma poskrbel Ollie Watkins. Liverpool je z Brentfordom doma igral le 1:1, izid je razočaral tudi goste, ki jim je bil remi premalo, da bi se uvrstili v Evropo.

Tam ne bo niti Chelseaja, ki je v medsebojnem obračunu za sedmo mesto z 1:2 izgubil proti Sunderlandu; ta bo tako skupaj z Bournemouthom igral v evropski ligi. Konferenčno ligo si je priboril Brighton, ki je v zadnjem kolu z 0:3 izgubil proti Manchester Unitedu. Slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v ekipi Michaela Carricka, angleški rekord po številu asistenc pa je z 21. izenačil Bruno Fernandes.

Prvak Arsenal je uspešno sezono sklenil z zmago 2:1 proti mestnemu tekmecu Crystal Palaceu, ki je bil z mislimi že tudi pri finalu konferenčne lige.