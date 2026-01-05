Ko igra Jaka Bijol, Leeds United tekem ne izgublja

Dvoboj slovenskih reprezentantov na vročem derbiju Leedsa in Manchester Uniteda ni razočaral, čeprav ni prinesel zmagovalca. Veliko boljši vtis je pustil Jaka Bijol, ki v osrčju obrambe igra samozavestno, onemogočil je Benjamina Šeška in bil med najbolj zaslužnimi za to, da je točka (1:1) ostala na severu Anglije. Po remiju je Manchester United odpustil trenerja Rubena Amorima.

»Nismo povsem zadovoljni s točko, ker mislim, da lahko premagamo vse, ko igramo tako dober nogomet. Bili smo trdni, čeprav nam je nekaj malega manjkalo v napadu. Po doseženem golu bi morali biti bolj zbrani, takrat smo popustili pri osnovah. Nismo povsem zadovoljni, ker imamo občutek, da bi lahko iztržili tudi zmago, a če bomo tako nadaljevali, nas čaka lepa in uspešna sezona,« je bil deloma zadovoljen slovenski osrednji branilec, znova je bil uvrščen med najbolje ocenjene posameznike na igrišču.

Potem, ko je Bijol dobil mesto v začetni enajsterici, se je forma Leedsa začela dvigovati. FOTO: Lee Smith/Reuters

Leeds je neporažen že sedem tekem zapored, pred območjem izpada imajo zdaj osem točk naskoka. Na vseh sedmih tekmah je Bijol začel v prvi postavi. Sezona je še dolga, čaka jih še 18 tekem, razpored, ki sledi, pa je nekoliko lažji: Newcastle v gosteh, Derby (pokal) v gosteh, Fulham doma in Everton v gosteh.