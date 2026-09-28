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Nogomet

Bijol pred Severno Makedonijo: Vsak se bo moral pogledati v ogledalo

Po remiju s Škotsko sta o naslednjem tekmecu spregovorila slovenski selektor Boštjan Cesar in branilec Jaka Bijol.
Boštjan Cesar si želi videti več zadetkov. FOTO: NZS
Galerija
Boštjan Cesar si želi videti več zadetkov. FOTO: NZS
N. Gr., T. E.
28. 9. 2026 | 12:22
28. 9. 2026 | 13:01
3:53
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Prva resna preizkušnja za slovenskega selektorja Boštjana Cesarja se je končala z remijem v ligi narodov proti borbenim Škotom. V soboto se je slovenska izbrana vrsta v prvem polčasu dobro predstavila, v drugem pa so bili gostje boljši, Slovence pa je večkrat rešil izvrstni vratar Jan Oblak

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»Na stvari gledam realno, fenomenalen prvi polčas, tudi drugi polčas smo odprli dobro, nato pa padec. Sem realen, tudi s selektorjem Škotske sva se tako pogovarjala po tekmi. Želim, da čim bolje igramo od začetka in ta ritem držimo dlje, kot smo ga doslej. Si pa želim, da damo kakšen gol več, zagotovo,« je na novinarski konferenci povedal Cesar. 

Slovenski branilec Jaka Bijol, ki nastopa za angleški Leeds United, je dejal, da je reprezentanca v drugem delu plačala davek slabe telesne pripravljenosti. »Vedno smo znali biti realni, nismo na točki, da bi morali delati dramo, je pa vedno dobro, če si kaj povemo. Dosti stvari ni dobrih, predvsem telesna priprava, ki trenutno ne "štima", a to je dolgoročna stvar, ki jo moramo popraviti. Želja je vedno prisotna, prvi polčas smo dali dobro skozi, na visokem nivoju, potem pa smo malo plačali davek v drugem delu. Vsak mora poskrbeti zase, kar se tiče fizike, mogoče bo v naprej malo lažje, ker je prva tekma že v nogah,« je pojasnil.

Jaka Bijol in Jan Oblak Škotom nista pustila zadetka. FOTO: NZS
Jaka Bijol in Jan Oblak Škotom nista pustila zadetka. FOTO: NZS

Slovenci so včerajšnji dan posvetili regeneraciji, danes so na vrsti še taktične podrobnosti. »Danes moramo še videti, v kakšnem stanju so igralci, včeraj je bila na sporedu regeneracija. Današnji dan bo prilagojen, še zadnje taktične podrobnosti bomo naredili, sicer z manjšo intenzivnostjo, mogoče bomo tudi kaj zamenjali, da osvežimo moštvo, princip pa mora ostati isti. Do zdaj je bilo vse na nivoju,« je selektor povzel aktivnosti pred jutrišnjim dvobojem s Severno Makedonijo.

Ta je na sporedu jutri ob 20.45. Takrat bodo Slovenci lovili prvo zmago, Makedonci pa prvo točko v ligi narodov. Na uvodnem obračunu tokratnega cikla so jutrišnji tekmeci slovenske izbrane vrste izgubili proti Švici, ki je bila boljša s 3:0. A Bijol pričakuje zahteven dvoboj. 

Drkušić pod vprašajem

»Makedonci bodo znali vzeti žogo in pokazati, kaj znajo, spet pričakujemo zelo težko tekmo. Makedonci so zasluženo v ligi B, proti Švicarjem niso pokazali veliko, tako da pričakujemo, da bodo igrali bolje, tudi za njih je to zelo pomembna tekma. So kakovostni, tudi braniti se bomo morali na tej tekmi. Ko dobimo žogo, pa bomo morali zadeti gole,« je tekmeca analiziral 27-letnik. 

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Boštjan Cesar: Za nas je to velika točka

Zaradi zdravstvenih težav Cesar še ni izbral enajsterice, ki bo jutri začela dvoboj. Pod vprašajem je predvsem pripravljenost branilca Vanje Drkušića. »Imamo nekaj manjših zdravstvenih težav, moram počakati, v kakšnem stanju bodo vsi, potem se bom odločil, kdo bo igral. Vanja Drkušić je boljše, imel je kar hude krče, naredil je vse, da se je spočil, imamo pa še kar nekaj časa, tako da bomo pazljivi z njim,« je povedal selektor. 

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