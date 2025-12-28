Bijol se je na neugodnem gostovanju s soigralci razveselil pomembne točke

Nogometaši Leedsa, pri katerem igra tudi slovenski reprezentant Jaka Bijol, so v 18. kolu elitne angleške lige iztržili točko na neugodnem gostovanju pri igralcih Sunderlanda (1:1).

Za našim branilcem, ki je odigral vso tekmo, je zelo dobra predstava. Korošec imel nekaj odličnih obrambnih posredovanj, ob prekinitvah pa je bil stalna nevarnost za tekmečeva vrata. Sodeloval je tudi v akciji pri edini pravi priložnosti njegove ekipe v prvem polčasu, ki je ni izkoristil Brenden Aaronson.

Američan se je za zgrešeno priložnost odkupil v 47. minuti, ko je pred vrati Sunderlanda lepo našel Dominica Calvert-Lewina, ki je poskrbel za izenačenje in nadaljeval svoj strelski niz. Zadel je namreč na zadnjih šestih zaporednih tekmah. V tem času je bil natančen sedemkrat, v sezoni pa je pri osmih golih.

Leeds je bil večji del drugega polčasa boljši tekmec, imel je še nekaj priložnosti, tako da lahko obžaluje izgubo dveh točk. Za gostitelje je v 28. minuti po lepi podaji Granita Xhake zadetek dosegel Simon Adingra.

Na lestvici je Leeds zadržal 16. mesto, tekmecem pa je z neodločenim izidom preprečil, da bi se z zmago prebil na peto.