  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Bijola pohvalili, do Šeška prizanesljivi

V Leedsu ne skrivajo navdušenja ob podvigu na Old Traffordu, pred rdečimi vragi zdaj londonski izziv.
Jaka Bijol je tudi takole proti reprezentančnemu soigralcu Benjaminu Šešku garal za zmago. FOTOGRAFIJI: Phil Noble/Reuters
Galerija
Jaka Bijol je tudi takole proti reprezentančnemu soigralcu Benjaminu Šešku garal za zmago. FOTOGRAFIJI: Phil Noble/Reuters
Siniša Uroševič
14. 4. 2026 | 08:21
2:00
A+A-

Tekme Manhcester Uniteda in Leeds Uniteda imajo dolgo brado. Toda ta je do tega tretjega letošnjega aprilskega ponedeljka pripadla tudi spoznanju o zadnji zmagi Leedsa na Old Traffordu v boju za prvenstvene točke – ni je bilo od leta 1981!

V taboru belih iz Leedsa tako tokrat niso skrivali prav posebnega veselja ob uspehu (2:1; Okafor 5., 29.; Casemiro 69.), kajti ni šlo zgolj za prekinitev dolge suše, temveč v letošnjem primeru predvsem bolj mirno plovbo v nevarni coni za obstanek. Leeds ima zdaj šest točk več od Tottenhama, ki mu grozi selitev v nižji razred.

In pri tej zmagi nogometašev Leedsa je vnovič izjemen delež prispeval naš reprezentant Jaka Bijol, ki so mu strogi otoški ocenjevalci v osrednjem mestnem časniku Yorkshire Evening Post namenili visoko »osmico« in ob tem obrazložili: »Težko bi ga označili za boljšega v zračnih dvobojih z Benjaminom Šeško, toda naredil je nekaj odličnih in pravočasnih potez.«

Slovenski dvoboj na Old Traffordu je bil prav poseben.
Slovenski dvoboj na Old Traffordu je bil prav poseben.

In Šeško? Seveda v taboru gostiteljev niso skrivali razočaranja ob razpletu, poročevalci iz Manchester Evening News niso bili prav prizanesljivi do rdečih vragov, ki so zdaj na 3. mestu lestvice izenačeni z Aston Villo, Šeška pa so ocenili s 6 in zapisali: »V prvem polčasu ni ponudil prav veliko, toda pozneje je bil zelo blizu golu, ko je bil njegov poskus ustavljen na črti vrat. V 84. minuti bi se skoraj vpisal med strelce.«

Ob koncu tedna se bo Leeds doma pomeril zu Wolverhamptnom, ManUtd pa bo gostoval v Londonu pri Chelseaju. 

 

   

 

Sorodni članki

Več iz teme

premier leagueLeeds UnitedManchester UnitedJaka BijolBenjamin Šeško

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo