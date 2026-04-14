Bijola pohvalili, do Šeška prizanesljivi

Tekme Manhcester Uniteda in Leeds Uniteda imajo dolgo brado. Toda ta je do tega tretjega letošnjega aprilskega ponedeljka pripadla tudi spoznanju o zadnji zmagi Leedsa na Old Traffordu v boju za prvenstvene točke – ni je bilo od leta 1981!

V taboru belih iz Leedsa tako tokrat niso skrivali prav posebnega veselja ob uspehu (2:1; Okafor 5., 29.; Casemiro 69.), kajti ni šlo zgolj za prekinitev dolge suše, temveč v letošnjem primeru predvsem bolj mirno plovbo v nevarni coni za obstanek. Leeds ima zdaj šest točk več od Tottenhama, ki mu grozi selitev v nižji razred.

In pri tej zmagi nogometašev Leedsa je vnovič izjemen delež prispeval naš reprezentant Jaka Bijol, ki so mu strogi otoški ocenjevalci v osrednjem mestnem časniku Yorkshire Evening Post namenili visoko »osmico« in ob tem obrazložili: »Težko bi ga označili za boljšega v zračnih dvobojih z Benjaminom Šeško, toda naredil je nekaj odličnih in pravočasnih potez.«

Slovenski dvoboj na Old Traffordu je bil prav poseben.

In Šeško? Seveda v taboru gostiteljev niso skrivali razočaranja ob razpletu, poročevalci iz Manchester Evening News niso bili prav prizanesljivi do rdečih vragov, ki so zdaj na 3. mestu lestvice izenačeni z Aston Villo, Šeška pa so ocenili s 6 in zapisali: »V prvem polčasu ni ponudil prav veliko, toda pozneje je bil zelo blizu golu, ko je bil njegov poskus ustavljen na črti vrat. V 84. minuti bi se skoraj vpisal med strelce.«

Ob koncu tedna se bo Leeds doma pomeril zu Wolverhamptnom, ManUtd pa bo gostoval v Londonu pri Chelseaju.