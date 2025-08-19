Bijolov Leeds do prvih treh točk

S tekmo med Leedsom in Evertonom se je končal uvodni krog nove sezone elitne angleške nogometne lige. Novinec v ligi Leeds, pri katerem slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol zaradi kartonov iz prejšnje sezone še ni igral, je slavil z 1:0.

Leeds United, ki mu mnogi napovedujejo boj za obstanek, so bili v prvem polčasu boljši od Evertona, ki ni sprožil niti enega strela v prvih 45 minutah. V drugem polčasu so gostje iz Liverpoola le prišli do ene nevarnejše akcije, a so tudi v večjem delu drugega dela boljši domači v 84. minuti prišli do enajstmetrovke po igranju z roko Jamesa Tarkowskega. Z bele pike je bil natančen Lukas Nmecha in tako odločil zmagovalca.

Že v petek je branilec naslova Liverpool s 4:2 premagal Bournemouth, danes pa mu za 23,2 milijona evrov prodal 19-letnega krilnega igralca Bena Doaka, v soboto sta se Aston Villa in Newcastle razšla z 0:0, Sunderland je s 3:0 premagal West Ham, Tottenham z enakim izidom Burnley, Brighton in Fulham sta igrala 1:1, Wolverhampton pa je doma izgubil proti Manchester Cityju z 0:4.

Naslednjič proti Arsenalu

V nedeljo je svoje prve minute v dresu Manchester Uniteda doživel slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki je v igro vstopil v 65. minuti, a je njegov klub izgubil proti Arsenalu z 0:1. Chelsea in Crystal Palace sta se razšla brez golov, Nottingham Forest pa je s 3:1 ugnal Brentford. V 2. krogu bo Leeds v soboto gostoval pri Arsenalu, Manchester United pa dan pozneje pri Fulhamu.