Bijolov Leeds presenetil Chelsea, Arsenal zadržal prednost na vrhu

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol je zelo pomagal svojemu Leedsu, da je v 14. krogu prekinil serijo štirih zaporednih porazov v angleški ligi in napravil veliko presenečenje. S 3:1 je doma ugnal Chelsea, Slovenec pa je v šesti minuti prispeval prvi gol za svojo ekipo, kar je bil tudi njegov prvenec v angleški ligi.

Po kotu se je izmuznil svojemu čuvaju, visoko skočil in premagal vratarja Roberta Sancheza. Pred koncem polčasa je svoj prvi gol v Angliji za 2:0 dosegel Japonec Ao Tanaka, Pedro Neto je v 50. minuti izid znižal, zmago Leedsa pa je potrdil Dominic Calvert-Lewin.

Chelsea je po porazu padel na četrto mesto, prehitela ga je Aston Villa, ki je v obračunu z vrha lestvice na tekmi s kar sedmimi goli v gosteh ugnala Brighton. Domači so vodili z 2:0, gosti so z dvema goloma Ollieja Watkinsa najprej izenačili na 2:2, v drugem delu pa povedli s 4:2. Brightonu je do konca tekme še uspelo znižati zaostanek, izenačiti pa ne.

Vodilni Arsenal je vknjižil novo zmago, z 2:0 je ugnal Brentford. Mikel Merino ga je z glavo v 11. minuti povedel v vodstvo, v sodnikovem dodatku drugega dela je končni izid postavil Bukayo Saka. Arsenal ima sedaj pet točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem.

Še naprej pa ne prepričuje Liverpool, ki na domačem terenu ni zmogel premagati Sunderlanda. Bil je celo na robu poraza, v 81. minuti ga je z izenačujočim golom rešil Florian Wirtz. Za Liverpool je bil to prvi neodločen izid v sezoni, z njim je na osmem mestu prehitel Manchester United Benjamina Šeška. Unitedova tekma je na sporedu drevi ob 21.00, njegov nasprotnik bo West Ham.

Zadnjeuvrščeni Wolverhampton je spet izgubil doma, z 1:0 ga je premagal Nottingham Forest. Z 1:0 je v gosteh zmagal tudi Crystal Palace, boljši je bil od predzadnjega Burnleyja.