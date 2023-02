Bijolova gol in podaja dovolj za točko Udineseja

Dvoboj Udineseja s Sassuolom se je v Vidmu končal z neodločenim izidom 2:2. Sandi Lovrić je za Udinese odigral 80 minut. Videmčani so na tekmi dvakrat povedli, a ostali brez treh točk. V prvi minuti oziroma po 25 sekundah je prav po diagonalni podaji Jake Bijola in dolgem samostojnem prodoru gol dosegel Iyenoma Udogie. Vsega pet minut kasneje je za Sassuolo izenačil Matheus Henrique, potem so se je njegov strel nesrečno odbil od Bijola in premagal vratarja Marca Silvestrija.

Je pa Bijol na drugi strani v 28. minuti izkoristil lepo podajo Lazarja Samardžića in iztegnil nogo za novo vodstvo Videmčanov. To je bil Vuzeničanov tretji gol v sezoni. So pa že pred polčasom gostje izkoristili še eno napako domačih, ko je avtogol dosegel Nehuen Perez. Udinese je na lestvici osmi s 30 točkami. Na vrhu je Napoli s 56, ki bo v nedeljo zvečer gostil zadnjeuvrščeni Cremonese. Na lestvici imajo Neapeljčani 13 točk naskoka pred Interjem iz Milana.

Ta bo v ponedeljek igral pri Sampdorii slovenskega vratarja Martina Turka. Isti dan bo še dvoboj Verone in Salernitane Domna Črnigoja. V nedeljo je sicer Monza v gosteh premagala Bologno z 1:0 po zadetku Giulia Donatija v 25. minuti. Pravkar se v Torinu merita Juventus in Fiorentina.

Nogometaši Empolija in Spezie so 22. krog prvenstva odprli v soboto, tekma se je končala z 2:2. Petar Stojanović je za Empoli igral od 60. minute, Lovra Štubljarja pa ni bilo v ekipi. Tio Cipot je za Spezio v igro vstopil v 79. minuti. V soboto sta bili še dve tekmi. Lecce in Roma sta se razšla z 1:1, Atalanta pa je v gosteh z 2:0 odpravila Lazio. Milan je že v petek odpravil Torino z 1:0.

Atalanta je na lestvici serie A tretja z 41 točkami, prav toliko jih imata četrta Roma in peti Milan. Lazio je šesti z 39.