Bil je Manu, zdaj je še Superman, GOAT in Zid

Bayern in Arsenal sta v Madridu in Lizboni naredila pol koraka proti polfinalu nogometne lige prvakov. Madridski spektakel velikanov je ob strelcih – Kolumbijec Luis Diaz in Anglež Harry Kane sta zadela za nemškega prvaka, Francoz Kylian Mbappe za 15-kratne evropske prvake – zaznamoval veteran v vratih bavarskega velikana Manuel Neuer. Na Portugalskem je bil londonski junak Nemec Kai Havertz. Povratni tekmi bosta v sredo v Münchnu in Londonu.

Sepp Maier (Mačka iz Anzinga), Oliver Kahn (Titan) in Manuel Neuer, ki je čez noč svoj vzdevek (Manu) dopolnil še najmanj s tremi: Superman, GOAT in Zid. To je velika Bayernova trojica vratarjev, ki je pisala zgodovino in bila tvorec največjih uspehov v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Pri Bayernu njim ob bok uvrščajo tudi legendarnega Belgijca Jean-Marie Pfaffa, ki pa mu manjka prav najprestižnejša lovorika. Iz rok mu jo je ukradel znameniti Portov Alžirec Rabah Madjer, strelec enega od najspektakularnejših golov (s peto) v zgodovini finalov. Porto je leta 1987 na Dunaju z 2:1 presenetljivo premagal Bayern.