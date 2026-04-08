  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Bil je več kot le trener, po meni je poimenoval psa

Nekdanja vzhajajoča zvezda AC Milana Alexandre Pato je izpostavil pomembnost Carla Ancelottija ob njegovem prestopu v Italijo.
Alexandre Pato je za Milan zabil 63 zadetkov na 150 nsatopih. FOTO: Š Stringer/Reuters Pictures
Galerija
T. E.
8. 4. 2026 | 11:16
8. 4. 2026 | 11:22
2:08
A+A-

Alexandre Pato je leta 2007 pri komaj 17 letih zapustil domačo Brazilijo in se preselil k Milanu. Pridružil se je izvrstni ekipi, ki so jo med drugim sestavljali Ricardo Kaka, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf in Paolo Maldini, vodil pa jih je sloviti Carlo Ancelotti

»Ko sem prišel v Milano, sem sam stopil v garderobo. Videl sem fotografije in imena, ki so visela po slačilnici. Rekel sem 'uau',« se je spominjal Pato. »Pred seboj vidim Kakája, Seedorfa, Pirla, Gattusa in Maldinija. Tudi Ronalda. Rekel sem 'uau'. Moral sem ostati miren. Bilo je neverjetno.«

V sezoni pred Patovim prihodom je Milan slavil v finalu lige prvakov, potem ko je v Atenah z 2:1 premagal angleški Liverpool. Ključno vlogo pri Brazilčevi integraciji v ekipo je odigral Ancelotti. »Zdi se mi, da je Ancelotti več kot le trener, je prijatelj, je oče,« je začel nekdanji igralec Chelseaja, Corinthiansa in Sao Paula. »Ko sem bil v Milanu, sem bil star 17 let. Ko sem prišel tja, je prišel do vhoda v Milanello, me prijel za roko in rekel: "V redu, pojdi noter, rad bi te predstavil ostalim igralcem."«

Po mnenju upokojenega 36-letnika je Ancelotti, sedaj brazilski selektor, najboljši trener v zgodovini, s katerim pa ima še vedno dober odnos. »Dal mi je samozavest. Njegovemu psu je ime Pato, tako blizu sva si bila,« je dejal Pato. 

Več iz teme

Alexandre PatoCarlo AncelottiAC Milanbrazilska nogometna reprezentancaSerie A

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo