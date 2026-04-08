Bil je več kot le trener, po meni je poimenoval psa

Alexandre Pato je leta 2007 pri komaj 17 letih zapustil domačo Brazilijo in se preselil k Milanu. Pridružil se je izvrstni ekipi, ki so jo med drugim sestavljali Ricardo Kaka, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf in Paolo Maldini, vodil pa jih je sloviti Carlo Ancelotti.

»Ko sem prišel v Milano, sem sam stopil v garderobo. Videl sem fotografije in imena, ki so visela po slačilnici. Rekel sem 'uau',« se je spominjal Pato. »Pred seboj vidim Kakája, Seedorfa, Pirla, Gattusa in Maldinija. Tudi Ronalda. Rekel sem 'uau'. Moral sem ostati miren. Bilo je neverjetno.«

V sezoni pred Patovim prihodom je Milan slavil v finalu lige prvakov, potem ko je v Atenah z 2:1 premagal angleški Liverpool. Ključno vlogo pri Brazilčevi integraciji v ekipo je odigral Ancelotti. »Zdi se mi, da je Ancelotti več kot le trener, je prijatelj, je oče,« je začel nekdanji igralec Chelseaja, Corinthiansa in Sao Paula. »Ko sem bil v Milanu, sem bil star 17 let. Ko sem prišel tja, je prišel do vhoda v Milanello, me prijel za roko in rekel: "V redu, pojdi noter, rad bi te predstavil ostalim igralcem."«

Po mnenju upokojenega 36-letnika je Ancelotti, sedaj brazilski selektor, najboljši trener v zgodovini, s katerim pa ima še vedno dober odnos. »Dal mi je samozavest. Njegovemu psu je ime Pato, tako blizu sva si bila,« je dejal Pato.