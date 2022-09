Bila so obdobja, ko sva bila najboljša prijatelja

Uvodno dejanje nogometne lige prvakov bo že drevi ponudilo nekaj spektakularnih tekem. Med njimi bo v ospredju tudi pariški dvoboj francoskega prvaka Paris St. Germaina in italijanskega velikana Juventusa. Pred prvo tekmo je pariški zvezdnik Kylian Mbappe pojasnil tudi nekaj razprtij, ki jih je imel v zadnjih tednih. Najbolj je odmeval spor z Brazilcem Neymarjem, ki mu je na eni od tekem ukradel izvajanje enajstmetrovke.

»To je najino šesto leto skupaj. Imela sva obdobja, ko sva bila najboljša prijatelja. Drugi manj govorijo,« je bil pomenljiv, a je razrešil polemike o tem, kdo je izvajalec enajstmetrovk.

»Ko igraš z igralci takšnega kalibra, kot jih ima PSG, se moraš naučiti deliti. Če si izbran za izvajalca 11-m, še ne pomeni, da jo moraš izvajati.«

O bizarnih obtožbah iz klana Pogba, kjer se spopadata brata, slavnejši Paul Pogba in igralsko nepomemben nekdanji član sežanskega Tabora Mathias Pogba, je rekel, da verjame Paulu. »Poklical me je in mi predstavil svojo različico. Verjamem mu,« je povedal Mbappe, za katerega naj bi Paul Pogba najel vrača, da bi uročil napadalca.