Bilanca prvih testiranj: 10 okuženih

Nemški notranji minister Horst Seehofer in predsednica vlade Angela Merkel bosta z drugimi kolegi jutri odločali o tem, kdaj se bosta (ali ne bo) nadaljevali prvenstvi v 1. in 2. bundesligi. FOTO: Reuters



Brez privilegijev

- Nemška nogometna liga (DFL) vztraja, da igralce in osebje na novi koronavirus testira zaradi varnosti vseh vpletenih. Do zdaj je bilo sicer na virus pozitivnih deset oseb, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemški klubi se sicer že pripravljajo na morebitno nadaljevanje sezone.DFL je sporočila, da je zaenkrat opravila 1724 testov, pozitivnih jih je bilo deset. Za tri od teh se že ve, da pripadajo prvoligašu Kölnu.»Testi, ki smo jih izvedli v preteklih dneh, so opravili svoj namen. To je zagotovitev dodatne varnosti in posledično kar se da dobre zaščite nogometašev pred morebitnimi okužbami med treningi ali tekmami,« je v izjavi za javnost zapisala DFL.Vsi pozitivni testi so iz prve serije testov, ko se nemška liga pripravlja na nadaljevanje sezone 16. t. m. za zaprtimi vrati in strogimi higienskimi ukrepi.Bundesliga namerava postati prva od velikih evropskih lig, ki bi nadaljevala sezono, potem ko je bila ta prekinjena sredi marca.DFL ni pojasnila, v katerih klubih so bile testirane osebe pozitivne, le za tri se ve, da so povezane s Kölnom, gre za dva nogometaša in fizioterapevta.Osebe, ki so bile pozitivne, so bile takoj napotene v karanteno, prav tako pa so bile o tem obveščene lokalne zdravstvene organizacije.Pozitivni testi sicer ne gredo na roko ligi, ki upa, da bo v sredo od zvezne vlade dobila zeleno luč za nadaljevanje prvenstva.Po predpisih, ki veljajo v Nemčiji, mora vsak, ki je bil v stiku z okuženo osebo, 14 dni preživet v samoizolaciji.V nedeljo je sicer nemški notranji minister, ki je pristojen tudi za šport,, dejal, da podpira nadaljevanje bundeslige. Vendar pa je danes notranje ministrstvo sporočilo, da nogomet ne bo deležen privilegijev in ne more imeti drugih pravil, kot veljajo za širšo populacijo.»Horst Seehofer stoji za svojimi besedami – vsak, ki je bil v stiku s pozitivno osebo, mora 14 dni preživeti v karanteni. To velja za vse in ni razloga, da bi bilo kaj drugače za profesionalne nogometaše,« je dejal predstavnik za stike z javnosti na ministrstvu,Vendar pa bi se liga lahko nadaljevala le v primeru, da bi klubi lahko nadaljevali treninge tudi, če bi bil kateri izmed igralcev članov osebja okužen. Slednji bi seveda moral takoj v karanteno.Najboljši nemški klubi si neizmerno želijo, da bi do 30. junija lahko končali sezono in si tako od televizijskih pravic zagotovili 300 milijonov evrov.