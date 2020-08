Bild: Zmagovalec je nemški nogomet

Lizbona

- Zmagovalec je že vnaprej znan – nemški nogomet! Tako vzneseno so napovedali jutrišnji veliki finale lige prvakov med Bayernom in PSG (Lizbona, 21.00) pri najbolj branem nemškem dnevniku Bildu in trditev podkrepili z besedami, da je lanska lovorika pripadla Liverpoolu zv trenerski vlogi, tudi zdaj pa bo po koncu nasmejan strokovnjak nemške nogometne šole: na Bayernovi klopi je namreč, na pariški paObenem komentator omenjenega časnika ne skriva navdušenja nad izjemnimi predstavami v zadnjih dnehvseh treh predstavnikov novega vala tudi pri nemški izbrani vrsti, h kateri bi zdaj – tako Bild – selektor Jogi Löw lahko povabil nazajBayern je lačen novega podviga, na evropskem vrhu je nazadnje stal pred sedmimi leti, trener Flick pa podira mejnike: na zadnjih 29 nastopih moštva s tekmovalnim nabojem, torej bodisi na domači sceni bodisi evropski, je zbral 28 zmag in 1 remi!Na nasprotni strani pa bo stal Tuchel, ki bi se sploh lahko z izjemnimi črkami zapisal v klubsko zgodovino – Paris Saint Germain doslej še ni osvojil lovorike najboljšega kluba v Evropi. Prepričljiva predstava v polfinalu z Leipzigom vliva Parižanom in njihovim privržencem veliko optimizma, s slednjim pa so navdahnjeni še bolj, odkar so se danes razširili namigi, da bi se za jutrišnjo veliko tekmo lahko po poškodbi vrnil prvi vratarPa ne gre le za njegovo zanesljivost na igrišču, temveč tudi neprecenljive izkušnje za slačilnico, saj je bil pri madridskem Realu trikrat zapored zmagovalec lige prvakov in takrat, med letoma 2016 in 2018, trikrat tudi izbran za najboljšega vratarja na svetu.Pri obeh moštvih se skrbno pripravljajo za tekmo, prav ničesar pa ne prepuščajo naključju tisti, ki skrbijo za varnost, v Münchnu in Parizu. Ker na prizorišču tekme na tribunah ne bo gledalcev, so mnogi navijači ostali doma. In zlasti v francoski metropoli, kar se je zgodilo že po polfinalni zmagi PSG, se bojijo pretiranega razgrajanja. Na Bavarskem je drugače: tam bodo polni znameniti pivski vrtovi, neredov ponavadi ni, bo pa treba ohraniti previdnost v razmerah širitve novega virusa ...