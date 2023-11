Bili bi del Evrope, igrajo pa na njivah

V nadaljevanju preberite:

Četrtkove pokalne nogometne bitke v Grosupljem ne bi smeli dovoliti. In tudi drugih tekem na blatnih in poplavljenih igriščih, ki ne omogočajo niti sajenja krompirja, ne. To je zločin nad igro, ki se je pred dobrimi 150 leti začela uveljavljati kot globalno najbolj razširjena in priljubljena panoga, ki ima v najbolj razvitih državah na svetu svetniški sij. In s tem vse, kar sodi zraven, vključno z najpomembnejšim delom – spodobno urejeno infrastrukturo.

Res je, v samostojni Sloveniji je nogometna infrastruktura dobila tudi objekte z zvezdico več, a razvoja s civilizacijsko in gospodarsko primerljivo razvitimi državami pa le ni dosegla.

Primerjave z državami nekdanjega vzhodnega bloka kažejo gromozanski prepad, ki je na zahodnem Balkanu malo manjši, in razkrivajo resno grožnjo, da bo Slovenija obstala na obrobju.