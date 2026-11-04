Bili so nekoč, Franz, Mathias in Fabio

Že skoraj na meji znanstvene fantastike je možnost, da bi naziv najboljšega nogometaša leta osvojil branilec. Prej bi to lahko postal vratar, a tudi to je le malo verjetno. Tudi pri letošnjem izboru zlate žoge je bilo jasno, da William Saliba, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Dayot Upamecano, Willian Pacho nimajo nobene možnosti proti Harryju Kanu, Kylianu Mbappéju in Laminu Yamalu. Za dva, tri niti ne vem, kako so se znašli na tem seznamu, najbrž zaradi politične korektnosti. Ali je politična korektnost postala glavno merilo pri izbiri nogometaša leta, ki ima jasno agendo – ugajati čim večjemu številu zemljanov? Deloma bo držalo, toda resnici na ljubo, večje in pomembnejše merilo sta nogometaševa tržna moč in vpliv na množice. ...