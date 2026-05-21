Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

Nekaj minut pred polnočjo na videz običajnega torkovega večera so nebo v severnem Londonu razsvetlile rakete, pred štadion Emirates se je zgrnilo več deset tisoč navijačev Arsenala, ki so naposled dočakali olajšanje. Po dolgih 22 letih od nepremagljivega moštva Arsena Wengerja so topničarji znova postali angleški prvaki, po zdrsu Manchester Cityja so si lahko dali duška. Ob peti uri zjutraj so z najbolj razigranimi navijači proslavljali tudi nogometaši, ki bodo v nedeljo na štadionu Crystal Palacea prejeli šampionski pokal.

»Zdaj se nam nihče več ne smeji! Dolgih 22 let je bilo, veliko razočaranj, a zdaj smo mi tisti, ki se smejimo. Močno se bo svetil ta naslov,« je prek družbenih omrežij sporočil talisman domačega moštva. Na poti do lovorike ni bil ključni mož zasedbe, njegovo sezono so v veliki meri ovirale poškodbe, a tudi angleški reprezentant je prispeval delček v mozaik, ki je nastajal pol desetletja.