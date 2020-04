»Bilo me je strah, toda Slovenija se obnaša zelo odgovorno!«

Koper

V Sloveniji se imenitno počuti. FOTO: Matej Družnik/Delo

Po 21 letih naslov v Ljubljani

Pod vodstvom Rodolfa Vanolija so nogometaši Olimpije po 21 letih vrnili naslov v Ljubljano. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Seveda so imenana slovenski klubski nogometni sceni posebej zapisana, saj so vsi trije vodili svoja moštva pod najbolj prestižnimi žarometi lige prvakov, toda prav posebna zgodba spremlja tudi italijanskega strokovnjakaNogometaše Kopra je vrnil v slovenski vrh, nato pa Olimpiji odprl vrata k šampionskemu slavju, ki ga je nogometna Ljubljana čakala dobri dve desetletji.Vanoli se je vrnil v domovino, tam nadaljeval svojo trenersko pot, toda obenem ga je spet mikala vrnitev na slovenska tla. Ali pa k istrskim sosedom v Pulj in morda še naprej skozi predor Učke na nogometno ambiciozno Reko. Zdaj je spet v Kopru, o katerem je v izjemno pozitivni podobi govoril za Voce del Popolo, dnevnik z Reke za italijansko manjšino v Kvarnerju in Istri. Z njim se je za omenjeni časnik pogovarjal naš dolgoletni novinarski kolega, sicer redaktor/komentator v italijanskem sporedu regionalnega centra Koper/Capodistria pod streho RTV Slovenija.Vanoli sicer izvirno prihaja iz Gavirateja, mesteca z 10.000 prebivalci v Lombardiji, v zadnjih tednih, žal, močno zaznamovani s koronavirusom. Zato se kajpak že ob začetku pogovora ta 57-letni trener ni mogel izogniti opisu sedanjega stanja v domovini in primerjavi z deželo, kjer biva zdaj: »Sprva me je v Sloveniji kar presenečalo, ko je bilo v kavarnah, restavracijah in šolah še zelo živahno, pri mojih rojakih pa je bilo že vse zaprto. Spraševal sem se, ali se tukaj ljudje zavedajo nevarnosti, toda pozneje sem se vnovič prepričal, kako odgovorno se tu vedete. To še zdaj opažam ob dnevnih odhodih v trgovino, vsi do potankosti upoštevajo navodila. Priznam, sprva sem bil prestrašen, kako bo, ko sem tukaj ostal sam, toda ker imam psa, mi med sprehodih ob morju dejansko ni dolgčas.«Na svoja leta pri koprskem nogometnem klubu kar ne more pozabiti, zdaj ima spet bivališče na slovenski obali. »Moram biti hvaležen Sloveniji, tu sem z družino doživel v osmih letih veliko lepega. In prav zato sem se odločil zdaj bivati v okolju, kjer so me lepo sprejeli,« pravi nogometni strokovnjak, ki je pred petimi leti rumeno-modre vodil k pokalni lovoriki po finalni zmagi na domači Bonifiki proti Celju (2:0;; 3000 gledalcev). Nato je v Ljubljani prekinil 21 let dolgo šampionsko sušo, potem ko so nazadnje dvignili pokal za naslov prvakov, pomladi 1995, na zdaj zapuščenem bežigrajskem štadionu nogometaši tiste nekdanje Olimpije.Deloval je nekaj časa tudi kot svetovalec Istre v Pulju, se po omenjenem dvojčku lepih lovorik v slovenskem prostoru vrnil na italijansko nogometno sceno (Bisceglie, serie C), zdaj je spet pri nas. V dneh globalne krize boja proti koronavirusu ga motijo nekateri vodilni svetovni politiki, denimo(»Razmišljata le o sebi, kot da se bo virus ustavil na mejah njunih držav.«), navdušen pa je nad vodilnima nogometnima funkcionarjema svetovne in evropske zveze,»Ne razmišljata le o denarju, temveč ustvarjata načrt, kako delovati naprej. Podobno sem ravnal tudi sam. Ko sem se pogovarjal s Koprom in z Olimpijo, mi ni bil najbolj pomemben denar, temveč strategija uspeha. In če še pomislim, kako se je Čeferin osebno zavzel za nabavo zaščitnih mask iz Kitajske, si zasluži le še izjemno spoštovanje.«