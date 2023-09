Bin Salman: Športno pranje savdske podobe je šele začetek

V Savdski Arabiji v zadnjih letih ogromno denarja vlagajo v šport, tudi v nekatere najbolj priljubljene zahodne športe. Dober primer je bila ustanovitev LIV turneje v golfu, ki je privabila nekatere najboljše igralce golfa in na koncu poskrbela, da se je LIV turneja združila z obstoječo PGA turnejo, Savdska Arabija pa je zdaj delni lastnik glavnega tekmovanja v v ZDA zelo popularnem golfu.

V zahodnem svetu savdska vlaganja označujejo za »sportswashing«, torej za pranje javne podobe Savdske Arabije prek športa, princu Mohammedu bin Salmanu pa kritike ne pridejo do živega: »Morda mislite, da gre za sportswashing, a v resnici je šport za odstotek že povečal naš BDP, v naslednjih letih pa načrtujemo, da bo prek športa zrasel še za nadaljna dva odstotka. Zato to lahko imenujete sportswashing, mi bomo s strategijo nadaljevali, to je šele začetek,« je bil jasen v intervjuju za Fox News.

Savdijci so letos poleti ogromno denarja vložili tudi v domači nogomet in pritegnili nekatere največje zvezdnike, tudi Neymarja, resno pa naj bi se spogledovali s še nekaterimi priljubljenimi zahodnimi športi. Naslednja tarča naj bi bil tenis.