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Nogomet

Bistveno boljši, a niso zmagali – to se Zahoviću redko zgodi

Mariborčani obžalujejo zapravljene priložnosti, Olimpijin trener Trenčovski pa poudarja, da so njegovi igralci naredili manj napak.
V Ljudskem vrtu se je Olimpija vrnila v boj za naslov prvaka. Foto Marko Vanovšek
Galerija
V Ljudskem vrtu se je Olimpija vrnila v boj za naslov prvaka. Foto Marko Vanovšek
N. Gr., STA
1. 11. 2026 | 09:30
1. 11. 2026 | 09:30
2:52
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Več priložnosti in več žoge Mariboru na derbiju z Olimpijo ni prineslo zmage. Ljubljančani so slavili z golom Tucija, trener vijoličnih Darko Milanič pa je po porazu ocenil, da bi si njegovo moštvo zaslužilo precej več. Da so si Mariborčani ustvarili več priložnosti, je priznal tudi trener Olimpije Jugoslav Trenčovski.

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»Na tekmi smo bili bistveno boljši in bi si glede na prikazano in ustvarjeno zaslužili precej več. Iz tekme gremo poraženi, kar je neprijeten občutek,« je dejal Milanič. »Žal iz tekme, v kateri so fantje pokazali ogromno dobrih stvari in si na derbiju priigrali toliko priložnosti, nismo vzeli nič.«

Žiga Repas je izpostavil predvsem odziv Mariborčanov po prejetem zadetku. »Vsi vemo, da se derbiji ne igrajo, ampak zmagujejo. Danes smo zgolj igrali, v polju smo bili precej boljši, a na koncu je pomemben rezultat. Ena priložnost in prejet gol, ki nas je povsem presekal. Razočarani smo.« Dodal je, da morajo v takšnih trenutkih reagirati bolje: »Kot da nismo verjeli, da je padel gol. Iz take napake se je težko pobrati. Mogoče je to šola za naprej, dobro bi bilo, če bi bila.«

Vodstvo Maribora preizkuša potrpežljivost Viol, izgubili so dve pomembni tekmi v manj kot tednu dni. Foto Marko Vanovšek
Vodstvo Maribora preizkuša potrpežljivost Viol, izgubili so dve pomembni tekmi v manj kot tednu dni. Foto Marko Vanovšek

Trenčovski je čestital svojim igralcem in tekmecem. »Maribor si je priigral več priložnosti in imel izrazito posest žoge. A to so derbiji. Igralcem sem dejal, da tisti, ki zdržijo pritisk na derbijih, bodo tekmo tudi dobili. Napravili smo manj napak kot oni in zato smo bili uspešni. Napravili smo, kar smo se dogovorili. Sreča pa včasih spremlja hrabre.«

Olimpijin nogometaš Dino Kojić je zmago označil za zasluženo in pohvalil akcijo za zadetek. »Dobro smo se držali napotkov in posledično tudi zadeli. Bendra je res fenomenalno podal, Tuci pa je zadel. Vesel sem zanj, saj vselej trdo gara.« Po njegovih besedah so se v slačilnici pred tekmo pogovarjali predvsem o želji: »Nismo imeli dolgo časa, da se pripravimo na dvoboj, a v garderobi smo se pogovarjali, da te tekme zmagajo tisti, ki pokažejo več želje.«

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