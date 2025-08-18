Bitka na dveh frontah načenja zeleno-bele, Celjane dviguje

V nadaljevanju preberite:

Kako dolg bo niz zmag Celja in kdo ga sploh lahko ustavi? Po 5. krogu 1. SNL je jasno kot beli dan, da so Celjani v najboljši tekmovalni formi in tudi najbolj uglašeni. A celjska podoba in premoč nista nepričakovani, kot ni bila – glede na 120-minutno Olimpijino bitko v Albaniji in le dobrih 24 urah časa za osvežitev po naporni poti – zmaga Koprčanov v zadnjih minutah v Stožicah, kjer je nogometni mozaik zeleno-belih podobno raztresen kot vijolični v Ljudskem vrtu.

Kdo od največjih vidi luč na koncu predora? Novi Olimpijin trener Erwin van de Looij je kljub evropskemu napredovanju že v Albaniji zaznal, kje so njene šibke točke, stanje oziroma krivuljo navzgor lahko obrne športni direktor Goran Boromisa z izbiro ene ali še raje dveh okrepitev. Po odhodu Raula Florucza ima Olimpija v napadu motorično omejene in počasne napadalce, v zvezni vrsti je brez igralca, ki bi ustvarjal priložnosti. Manko dveh profilno tako pomembnih igralcev zelo omejuje razvoj igre in rezultatsko uspešnost (pod vprašaj bi prišla tudi v 1. SNL), te luknje ne bi mogel zakrpati niti Pep Guardiola.

Druga težava je, da so Olimpijini selektorji zelo previdni in se držijo zgornjega plačilnega limita. Še tisti redki prosti igralci, ki sodijo v kategorijo želenih, ne sodijo v finančne okvire. Zadnji ponujeni sprinter in stari znanec iz 1. SNL Kaheem Anthony Parris je za Ljubljančane še predrag.

Mariborska kadrovska kombinatorika se ob popolnoma izgubljeni identiteti kluba pogreza vase. Izraža popolno nerazumevanje okolja in podcenjevanje vlagateljev, ki zelo neverodostojno kažejo, kaj sploh želijo v Ljudskem vrtu. Trenutno se zdi, da je odlagališče igralcev, ki nimajo kam, ki zdravijo poškodbe ali pa so »od nekoga«.