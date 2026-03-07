Bitka za obstanek po prekmurskih željah

V Murski Soboti sta se pomerili ekipi, ki se borita za osmo mesto oziroma za izognitev dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi po koncu sezone. Obe sta na dvoboj prišli z nizom treh porazov, prekinila pa ga je soboška. Ta je po porazu in remiju prvič v sezoni ugnala Ajdovce ter jim na lestvici pobegnila za tri točke.

Sobočani so nekoliko konkretneje odprli tekmo, nanizali nekaj obetavnih akcij, po 15 minutah pa so malenkost odločneje na tekmečevo polovico začeli odhajati tudi Ajdovci, ki pa so že v 20. minuti morali opraviti prvo menjavo po poškodbi branilca Mackyja Bagnacka.

Prav ajdovska obramba pa je prva klonila na tekmi, v 25. minuti je namreč Kenan Kurtović dosegel svoj tretji gol, vse je dosegel na zadnjih petih tekmah, ko je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Federica Rosa z roba kazenskega prostora.

Slednji je bil v 35. minuti za malo prepozen po podaji z desne strani, sicer pa igra v teh trenutkih ni bila posebej razburljiva. Dogajanje je prebudil izenačujoči zadetek Ajdovcev v 44. minuti, ko je Žan Bešir z glavo unovčil podajo Eliana Demirovića s prostega strela z desne strani.

Črno-beli so bili v uvodu drugega polčasa spet aktivnejši, med drugim je Rose grdo zgrešil v 53. minuti po odprtem strelu v kazenskem prostoru, so pa sodniki ob tem dosodili tudi prepovedan položaj. Žan Petrovič je bil naslednji, ki je v 57. minuti zgrešil ajdovska vrata, deset minut pozneje pa je Nino Kouter poskrbel za novo veselje Mure, ko je streljal s 17 metrov in premagal neprepričljivega Tonyja Macana.

Ta je v 71. minuti moral znova pobrati žogo iz svoje mreže, potem ko ga je iz bližine premagal nekdanji član Primorja Borna Proleta. V zaključku je Mura bolj ali manj brez težav nadzorovala dogajanje in tako tekmo mirno pripeljala do zanjo srečnega konca.

Mura bo v 26. krogu v soboto gostovala v Mariboru, Primorje pa bo dan pozneje gostilo Aluminij.

Prva liga Telemach, 25. kolo:

Sobota:

Mura – Primorje 3:1 (Kurtović 25., Kouter 67., Proleta 71.; Bešir 44.)

Nedelja:

Olimpija – Maribor (15.00)

Koper – Aluminij Kidričevo (17.30)

Ponedeljek:

Kalcer Radomlje – Bravo Big Bang (17.30)