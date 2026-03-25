Bivši selektor o Neymarju: Na mundial le, če bo vsaj 80-odstotno pripravljen

Neymar je še vedno nogometna tema št. 1 v Braziliji. Po košarici brazilskega selektorja Carla Ancelottija je užaljeni ali jezni brazilski nogometni zvezdnik Neymar dobil nekaj zadoščenja pri nekaterih kolegih. Najvidnejša, ki sta o Neymarju izrekla pozitivne besede, sta nekdanji angleški reprezentant Rio Ferdinand in bivši selektor Brazilije Carlos Dunga. Anglež je odgovoril nekdanjemu soigralcu Wayneju Rooneyju, ki Brazilca ni uvrstil v krog najboljših.

»Neymar je počel to, česar ni zmogel noben drug igralec na svetu. In govorim o Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu v smislu, da je znal narediti stvari, ki jih onadva nista mogla, kajne?« si je nekdanji obrambni steber Manchester Uniteda in Anglije za primerjavo bržčas zaslužil tudi Neymarjevo čestitko. Še boljšo podporo je najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance dobil pri Dungi v podkastu »Pečenka za ...«

Nekdanji seletkor Brazilije in kapetan svetovnih prvakov iz leta 1994 Carlos Dunga upa, da bo Neymar igral za Brazilijo na SP. FOTO: Ricardo Moraes Reuters Pictures

»Tehnično gledano ni dvoma. Tisti, ki se bo odločal o tem, ali gre na svetovno prvenstvo, je le on. Da bi šel, mora biti pripravljen vsaj 80-odstotno, ne pa 100-odstotno, vendar 80-odstotno za igralca njegove kakovosti. Neymar je igralec za spektakel,« je povedal bivši selektor in kapetan svetovnih prvakov iz leta 1994 v ZDA. Poudaril je, da Neymar ne bo sprejel, da bi igral obrobno vlogo.

»Ljudje pravijo: 'Vzemite Neymarja na prvenstvo kot zamenjavo.' A on ne bo zamenjava. Tega ne bo sprejel. Če ga Ancelotti pokliče, bo moral igrati. Ni možnosti, da bi ostal na klopi,« je bil jasen 62-letni Dunga.