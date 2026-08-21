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Nogomet

Bivšega srbskega nogometaša ujeli s kokainom, vrednim 70 milijonov evrov

V Španiji so v preteklem tednu že aretirali dve osebi, ki sta pripadali isti kriminalni združbi, takrat so zaplenili 3,7 tone različnih drog.
Slika je simbolična. FOTO: Grichka Beysson-leandri Hans Lucas/Afp
Galerija
Slika je simbolična. FOTO: Grichka Beysson-leandri Hans Lucas/Afp
L. Š.
21. 8. 2026 | 14:50
21. 8. 2026 | 15:10
1:16
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Enaintridesetletnega Srba Uroša Miloševića, nekdanjega nogometaša, so v sredo aretirali na portugalski avtocesti, potem ko so v njegovem kombiju našli tono in pol kokaina v vrednosti okoli 70 milijonov evrov. Ob tem so v vozilu odkrili tudi orožje.

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Finalista Wimbledona začasno izključili zaradi uživanja kokaina

Pri časniku O Jogo so poročali, da so aretacijo izpeljali v okviru obsežne operacije proti balkanskemu kartelu, ki deluje na Iberskem polotoku. V Španiji so v preteklem tednu že aretirali dve osebi, ki sta pripadali isti kriminalni združbi. Portugalski in španski policisti so takrat zaplenili 3,7 tone različnih drog.

Milošević je sicer med nogometno kariero igral za srbske klube Čukarički, Rakovica, Teleoptik in Sinđelić.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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