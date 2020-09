Bjelica našel novo službo

Osijek

Naslednji selektor?

Nenad Bjelica (levo) je našel nov izziv v Osijeku. FOTO: Cropix

je novi trener hrvaškega nogometnega prvoligaša Osijeka. Devetinštiridesetletni Bjelica je aprila končal dveletno sodelovanje s hrvaškim prvakom iz Zagreba Dinamom, s katerimi je prekinil sodelovanje po tem, ko ni sprejel predlaganega zmanjšanja plače, ki jih je za trenerje in igralce načrtovala uprava kluba.Bjelica je imel pogodbo z Dinamom do konca leta 2021. Za vsako sezono je bil plačan 1,5 milijona evrov. Novičarski portal index.hr je danes neuradno poročal, da gre za približno milijon evrov odpravnine.Hrvaški mediji ne poročajo, kakšno plačo bo imel pri Osijeku, ki je minulo sezono končal na četrtem mestu prvenstvene lestvice.Bjelica je zasedel Dinamovo trenersko klop maja 2018. V zgodovini kluba in spominu navijačev bo ostal zabeležen kot prvi trener, ki je po 49 letih popeljal Dinamo v spomladanski del katerega izmed evropskih nogometnih tekmovanj.Hrvaški mediji so sicer špekulirali, da je Bjelica eden najbolj resnih kandidatov za trenerja hrvaške nogometne reprezentance, ko se bo poslovil sedanji selektorBjelica bo na trenerski klopi Osijeka nasledil, s katerim je bilo sodelovanje prekinjeno po slabih rezultatih na začetku nove sezone. Bjelica je igralsko pot začel v Osijeku, zdaj pa se vrača kot trener.Na Hrvaškem je trener Rijeke, z Dinamom so povezovali selektorja Matjaža Keka, ki pa ni sprejel izziva in ostaja na klopi Slovenije.