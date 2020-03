Bjelica zavrnil znižanje, dobil nogo

Zagreb

- Vodstvo nogometnega kluba Dinamo Zagreb naj bi odpustilo trenerjain ostali del trenerskega štaba. Razlog je v tem, da so po igralcih tudi trenerji zavrnili znižanje plač.V klubu so v začetku tedna od obojih zahtevali, da se do septembra odpovedo 30 odstotkom pogodbeno dogovorjenih obveznosti, tretjino plače bi dobili v dogovorjenih rokih, tretjino pa po šestih mesecih. Oboji so ponudbo zavrnili, medtem ko je uprava kluba znižala dohodke kar za 60 odstotkov.»V klubu imamo 450 sodelavcev, zato smo pred velikim izzivom, če želimo obdržati vsa delovna mesta, posebej za igralce,« pravijo v klubu, kjer so si želeli, da bi trenerji in igralci pustili nekaj manevrskega prostora za dogovor, a so ti v kratkem roku pisno ponudbe zavrnili.V imenu igralcev je ponudbo vodstva zavrnil kapetan, v imenu trenerjev pa Bjelica, ki je sicer dobro zaščiten s klavzulo v primeru predčasne odpustitve. Njegov naslednik naj bi bilBjelica je trenersko mesto v Dinamu prevzel maja 2018 in poskrbel za preporod dosežkov z dvema naslovoma prvaka, do tretjega mu je zmanjkal le korak. V evropski ligi se je Dinamo prebil do osmine finala, letos pa je klub uspešno zaigral v ligi prvakov. Vodstvo mu je prepovedalo dajanje izjav za medije. Večji del javnosti je obrnil hrbet Bjelici in igralcem, ki naj bi bili pohlepni in naj bi ogrožali stabilnost kluba.Kot poroča Hina bi uprava kluba z znižanjem pogodb privarčevala veliko. Igralske plače naj bi se gibale med 100.000 in 800.000 evri na leto, Bjelica pa naj bi po neuradnih podatkih zaslužil kar 1,5 milijona evrov.Na prvenstveni lestvici je Dinamo prepričljivo v vodstvu, saj drugouvrščena Rijeka za njim zaostaja 18 točk. Za modre igra tudi slovenski reprezentant