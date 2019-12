Black Friday razburil Italijo; Lukaku: Najbolj neumen naslov

Rim

Vsebina proti rasizmu

- Protirasistična skupina Fare je obsodila odločitev športnega časnika Corriere dello Sport, da je na naslovnico pred derbijem med Interjem in Romo nad sliko zvezdnikovinz velikimi črkami napisal Black Friday.Smalling in Lukaku, nekdanja soigralca pri Manchester Unitedu, bosta tokrat na nasprotnih straneh. Skupina Fare je ob tem zapisala: »Mediji spodbujajo rasizem vsak dan.« Časnik se je odzval, da ni nič spornega in da je domislica povsem nedolžna: »Črni petek za tiste, ki ga razumejo ali ga hočejo razumeti, pomeni spodbujanje in čaščenje različnosti,« so zapisali v odgovoru: »Nedolžen naslov so v strup spremenili tisti, ki imajo strup v sebi,« so dodali.Tako pa nista razmišljala kluba, AS Roma in Inter, ki sta sporočila, da do novega leta odpovedujeta naročnino za ta časopis v vseh svojih prostorih.Lukaku je ob tem izjavil, da bolj neumnega naslova v življenju še ni videl. »S tem spodbujate negativnost in rasizem. Namesto, da bi poudarili, kako lepa tekma se nam obeta na San Siru,« je na twitterju zapisal Belgijec.Smalling pa je »čivknil«: »Upam, da bodo uredniki prevzeli vso odgovornost in spoznali, kakšno moč imajo njihove odločitve in kako močan vpliv imajo takšne besede na ljudi.«V članku Corriere dello Sport sicer hvali oba nogometaša za boj proti rasizmu, a škoda je bila že narejena. Naslovnica je zaokrožila po spletu in družbenih omrežjih, le redki pa so se ukvarjali z vsebino besedila. »Namen članka je bil pravzaprav pozitiven, imel je protirasistično vsebino, toda zasenčil ga je naslov,« je povedalmedijski predstavnik iz Rome.»Na žalost, kot smo videli na družbenih omrežjih, več ljudi vidi obsojajoč naslov na naslovnici in ne prebere članka, kar ustvarja nove zaključke in to v času, ko se skušamo spopasti s težavo rasizma v italijanskem nogometu,« je nadaljeval Rogers.V zadnjih tednih so rasistični incidenti pogosto zasenčili italijanski nogomet. Navijači so žalili temnopolte nogometaše, zadnjo afero pa je zakuhal direktor serie A Luigi De Siervo. Ta je na srečanju s predstavniki klubov dejal, da je naročil televizijam, naj izklopijo mikrofone ob igrišču in tako preprečijo, da bi se rasistični vzkliki slišali v prenosih tekem.