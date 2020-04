Blatter bi ZDA nadomestil s Katarjem

Ljubljana

Bivši predssednik Uefa Michel Platini in njegovi evropski sodelavci naj bi »določili« gostitelja SP leta 2022. FOTO: Reuters

- Nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa)je dejal, da bi Združene države Amerike lahko prevzele organizacijo svetovnega prvenstva konec leta 2022 v Katarju. Prvenstvo, ki je bilo ali še velja za sporno zaradi domnevne korupcije in kupovanja glasov, bi po Blatterjevem mnenju sicer lahko gostila tudi Nemčija.»Tudi Nemčija bi to lahko storila. A potem bi se svetovno prvenstvo v Evropi po letu 2018 odvijalo dvakrat zaporedoma, tako da Evropa ne bi bila prva izbira,« je dejal 84-letnik v pogovoru za Sport Bild.Namesto tega, pravi Blatter, bi ZDA lahko vstopile kot nadomestni organizator, saj so že za leto 2026 skupaj s Kanado in Mehiko dobile organizacijo prvega SP s kar 48 ekipami in 80 tekmami.»To lahko storijo. Tu ni veliko skrivnosti, obenem pa že imajo izkušnje kot gostitelji svetovnega prvenstva leta 1994,« je dejal dolgoletni šef Fife in dodal, da bi bila v igri tudi Japonska, ki je kandidirala za SP 2022.Blatter je leta 2010 glasoval za ZDA. In Američani so tudi vedeli, »da je v izvršnem odboru dejansko soglasje, da bomo šli v Rusijo leta 2018 in v ZDA leta 2022«. To potem »ni delovalo zaradi(takratnega predsednika Evropske nogometne zveze; op. STA) in njegovih ljudi pri Uefi«.Blatter je bil sicer del vseobsežnega korupcijskega škandala v Fifi iz leta 2015, ki je odnesel celotno vodstvo.