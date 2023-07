Blažič odhaja na Poljsko, Elsner ostaja v Franciji

Slovenski nogometaš Miha Blažič je novi član poljskega Lecha iz Poznanja, je klub sporočil na svoji spletni strani. Ta teden je novo pogodbo s francoskim Le Havrom podpisal tudi strateg Luka Elsner. Oba sta podpisala pogodbo do konca sezone 2024/25.

Blažič je bil nazadnje član francoskega Angersa, ki je po slabi sezoni med francosko elito izpadel v drugo ligo. Tridesetletni Primorec je Angers okrepil pred začetkom minule sezone, nato pa zanj zaigral na 26 tekmah in dosegel tri gole. Član v minuli sezoni na Poljskem tretjeuvrščenega Lecha je postal brez odškodnine.

"Zame je Lech najbolj pomemben klub na Poljskem, ima sijajne navijače. V minuli sezoni sem spremljal nastope ekipe v evropskih tekmovanjih, potem ko so leto prej osvojili naslov. To je velik korak v moji karieri in veseli me, da sem se pridružil klubu," je za spletno stran kluba dejal Blažič.

Osrednji branilec je na slovenskih zelenicah zastopal Koper in Domžale in zanju skupaj zbral 175 nastopov. Največji pečat je pustil pri madžarskem Ferencvarosu, za katerega je odigral 187 tekem. Za slovensko reprezentanco je zbral 25 nastopov.

Elsner bo z Le Havrom tudi med elito

Luka Elsner se je razvil v zelo priznanega (in uspešnega) strokovnjaka. FOTO: Tadej Regent

Medtem ko se je Blažič preselil na Poljsko, pa Elsner ostaja v Franciji. Štiridesetletni strokovnjak je Le Havre prevzel pred začetkom minule sezone, po napredovanju v francosko elito pa mu je vodstvo kluba ponudilo podaljšanje pogodbe. Elsner je tako kot njegov strokovni štab sklenil sodelovanje do konca sezone 2024/25.

Le Havre bo po 14 letih znova igral v prvi ligi, s slovenskim trenerjem na klopi pa je na 38 tekmah med drugoligaško druščino za osvojitev naslova zbral 75 točk za 20 zmag in 15 neodločenih izidov ob le treh porazih.

V karieri je Elsner v Sloveniji vodil Domžale in Olimpijo, nato je bil še na čelu ciprskega Pafosa, belgijskih Union Saint-Gilloisa, Kortrijka in Standarda iz Liegea, v Franciji pa je s klopi vodil še Amiens.