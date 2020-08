Blažič proti Stojanoviću, Verbič z Nizozemci

Nyon

Pari 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Ferencvaros - Dinamo Zagreb

Qarabag - Molde

Omonia Nikozija - Crvena zvezda

Midtjylland - Young Boys

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

PAOK Solun - Benfica

Dinamo Kijev - AZ Alkmaar

Gent - Rapid Dunaj

- Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Nyonu izžrebala pare 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenskega prvaka ni več v igri, bo pa tekmovalo nekaj Slovencev. Med drugim se bosta med seboj pomerila Ferencvarosin Dinamo ZagrebKijevski Dinamobo za napredovanje igral proti Alkmaarju, dunajski Rapid, pri katerem igra novopečeni slovenski reprezentant, pa proti Gentu. Molde, ki je izločil Celjane, se bo meril s Qarabagom.Tekme bodo 15. in 16. septembra, zmagovalec bo napredoval v zadnji krog kvalifikacij, katerega pare bodo žrebali v torek. Tako kot doslej bodo klubi tudi tokrat igrali le po eno tekmo in ne dveh, kot je bilo to običajno.