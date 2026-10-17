Blestela sta Yamal in Haaland, Jan Oblak srečnejši od Drkušića

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V najmočnejših evropskih ligah je zelo pestro. Barcelona, Man City, Chelsea in Bayern zanesljivo, Inter in Atletico Madrid z več težavami, zdrs Napolija.
Lamine Yamal je bil junak Barcelonine zmage nad Betisom. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
Galerija
Lamine Yamal je bil junak Barcelonine zmage nad Betisom. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
M. Ru.
17. 10. 2026 | 21:04
17. 10. 2026 | 21:05
7:29
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Manchester City tudi po sedmem krogu angleškega prvenstva ostaja brez oddane točke, potem ko je s 3:2 premagal Ipswich. Na nemških zelenicah je odmevala visoka zmaga Bayerna proti Leipzigu, v Španiji pa je Atletico Madrid na slovenskem derbiju do petega zaporednega prvenstvenega uspeha prišel v zadnjih minutah. Barcelona je bila prepričljiva v Sevilli, zelo pestro je bilo tudi na italijanskih zelenicah, kjer je Napoli presenetljivo izgubil, Inter pa je zmagal po preobratu. V Nemčiji je Bayern z lahkoto ugnal RB Leipzig.

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Zmago Chelseaja je zasenčila grozljiva poškodba argentinskega zvezdnika (FOTO)
 

Manchester City še naprej narekuje ritem v angleški premier ligi. Sedmo zaporedno zmago je dosegel proti Ipswichu, ki je na stadionu Etihad klonil s 3:2. Največ zaslug za nove tri točke je imel Erling Haaland. Norvežan je zadel dvakrat, v 23. in 69. minuti, ter s skupno osmimi goli ostaja na vrhu lestvice strelcev. Za domače je bil uspešen še Phil Foden, medtem ko sta za goste zadela Daizen Maeda in Zian Flemming.

City ima zdaj šest točk prednosti pred Arsenalom, ki bo v nedeljo gostoval pri Nottingham Forestu.

Grozljiva poškodba Emija Martineza

Chelsea je na gostovanju v Liverpoolu z 2:0 odpravil Everton. Oba zadetka je prispeval Pedro Neto, toda zmago londonskega moštva je zasenčila poškodba argentinskega vratarja Emiliana Martineza. Ta je v drugem polčasu z glavo silovito trčil v domačega branilca Jarrada Branthwaita, zaradi česar so ga z igrišča odnesli na nosilih in prepeljali v bolnišnico.

Do pomembnih treh točk je prišel tudi Liverpool, ki je na gostovanju pri Brentfordu zaostanek z 0:1 spremenil v zmago z 2:1. Domače je v vodstvo popeljal Keane Lewis-Potter, a so tik pred odmorom ostali brez izključenega Jegorja Jarmoljuka. Liverpool je v drugem polčasu izkoristil številčno premoč. Najprej je izenačil Victor Munoz, odločilni zadetek pa je dosegel Alexander Isak. Brentford je srečanje končal z devetimi igralci.

Fulham je z golom Alexa Iwobija proti Hull Cityju dosegel prvo prvenstveno zmago v sezoni in zadnje mesto, da, nekoliko tragikomično, prepustil Tottenhamu. Aston Villa je medtem v Newcastlu slavila z 1:0, za uspeh gostov je poskrbel Johan Manzambi.

Atletico znova rešen v zadnjih minutah, Barcelona napolnila mrežo Betisa

V španskem prvenstvu Atletico Madrid nadaljuje vzpon proti vrhu lestvice. Moštvo Diega Simeoneja je na gostovanju pri Espanyolu slavilo z 1:0 in doseglo peto zaporedno prvenstveno zmago, skupaj z uspehom proti Manchester Unitedu v ligi prvakov pa že šesto na vseh tekmovanjih.

Madridčani so morali na odločilni trenutek čakati vse do 89. minute, ko je Alex Baena natančno meril z roba kazenskega prostora. Atletico je tako še drugič zapored zmagal v izdihljajih tekme, saj je pred tednom dni odpor Alavesa strl v 87. minuti.

Vanja Drkušić je dobil priložnost za dokazovanje. FOTO: Albert Gea/Reuters
Vanja Drkušić je dobil priložnost za dokazovanje. FOTO: Albert Gea/Reuters

Pri Espanyolu je do 64. minute igral slovenski reprezentančni branilec Vanja Drkušić. Katalonska zasedba je na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah osvojila le točko in zdrsnila v spodnjo polovico lestvice. Ne glede na vse pa je lahko slovenski reprezentant zadovoljen, da je dobil priložnost za lastno dokazovanje. 

Precej manj težav je imela vodilna Barcelona, ki je v gosteh s 5:2 odpravila Betis. Med strelce so se vpisali Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia in Dani Olmo. Katalonci imajo po devetih krogih 27 točk, pet več od Atletica, pred njimi pa sta zahtevna obračuna s Paris Saint-Germainom v ligi prvakov in madridskim Realom v domačem prvenstvu. Real Madrid, ki je z 18 točkami četrti, bo v nedeljo gostil Sevillo.

Bayern razbil Leipzig, Luis Diaz do trojčka

Najodmevnejši rezultat sobotnega sporeda nemške bundeslige je prišel iz Münchna, kjer je Bayern v derbiju šestega kroga s kar 6:1 premagal Leipzig.

Bavarci so že v prvem polčasu trikrat zatresli mrežo gostov in hitro razrešili vprašanje zmagovalca. Osrednji junak srečanja je bil Luis Diaz, ki je dosegel tri zadetke, po enega pa so dodali Aleksandar Pavlović, Michael Olise in Harry Kane. Angleški napadalec se je izkazal tudi v vlogi podajalca, saj je pripravil dva gola in s petimi asistencami prevzel vodstvo na lestvici najboljših podajalcev prvenstva. Edini gol za Leipzig je v sodnikovem dodatku dosegel Andrija Maksimović.

Bayern se je s prepričljivo zmago na vrhu lestvice točkovno izenačil z Borussio Dortmund. Ta je na gostovanju pri berlinskemu Unionu iztržila le remi brez zadetkov. Oba nemška velikana imata po 14 točk, Freiburg pa zaostaja za eno in ima tekmo manj.

Sedem golov so gledalci videli na obračunu Elversberga in Augsburga. Domači so vodili že s 3:0, gostje pa so se dvakrat približali na gol zaostanka, vendar je Elversberg na koncu slavil s 4:3. Schalke je pred domačimi navijači z 0:1 izgubil proti Mainzu, Hamburger SV pa je po poznem zadetku Mira Muheima z 1:0 premagal Stuttgart.

Werder Bremen in Paderborn sta se razšla z 2:2. Gostje so vodili za dva zadetka, nato pa je Nicklas Füllkrug z dvema goloma poskrbel za delitev točk.

V nedeljo bosta v Nemčiji še tekmi Bayer Leverkusen – Freiburg in Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim, v Angliji pa bo slovensko pozornost pritegnil predvsem dvoboj Leedsa Jake Bijola in Manchester Uniteda, pri katerem Benjamin Šeško še okreva po poškodbi.

Inter do preobrata v Bologni, Napoli presenetljivo poražen

V sedmem krogu italijanskega prvenstva je Inter na gostovanju pri Bologni slavil s 3:1, čeprav se je srečanje bolje začelo za domače. Ti so povedli že v deseti minuti z zadetkom Tommasa Pobege, tik pred odmorom pa je izenačil Marcus Thuram. Milančani so v drugem polčasu dokončali preobrat, najprej je v 69. minuti zadel Carlos Augusto, končni izid pa je štirinajst minut pozneje postavil Ange-Yoan Bonny.

Precej slabše se je odrezal Napoli, ki je na gostovanju pri Venezii izgubil z 0:1. Odločilni zadetek je v 49. minuti dosegel Che Adams, Benečani pa so tako poskrbeli za eno večjih presenečenj kroga.

Že v petek je Frosinone s 4:2 premagal Sassuolo, pri čemer je Antonio Raimondo dosegel tri zadetke. V nedeljo bosta največ pozornosti pritegnila obračuna Milana in Atalante ter Juventusa in Lazia. 

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