Pred vodilnimi v nogometnem klubu Manchester United je ob koncu sezone pomembna odločitev – zavoljo stabilnih dobrih rezultatov na klopi rdečih vragov je pričakovanja presegel Michael Carrick, ni pa skrivnost, da si klub v svoje vrste pripeljati novega, legendarnega stratega.

Za zdaj še ni jasno, kdo bo to, a nogometni novinar David Ornstein pravi, da je Carrickov sedež za zdaj varen. Vodstvo kluba formalnih pogovorov z morebitnimi kandidati še ni opravilo, a v ozadju naj bi že potekali temeljiti pregledi in neformalni pogovori, ki jih vodi športni direktor kluba Jason Wilcox.

V minulih mesecih se je omenjalo Thomasa Tuchla, Carla Ancelottija in Juliana Nagelsmanna, a vsi ostajajo zvesti reprezentancam, ki jih trenutno vodijo. Kot morebitno logično rešitev številni vidijo Andonija Iraolo, ki na klopi Bournemoutha zadnje čase kljub številnim odhodom opravlja izjemno delo. Bask je s cherries trenutno na 11. mestu, a je naznanil, da po koncu sezone prekinja sodelovanje s klubom.

Iraola je sicer tudi velik navdušenec nad kolesarstvom, saj nenazadnje prihjala iz Baskije. Triinštiridesetletnik je odraščal v dobi, ko je fantastično dirkal njegov rojak Miguel Indurain, nato se mu je pridružil Joseba Beloki, v zadnjih letih pa še Mikel Landa, Samuel Sanchez ter brata Ion in Gorka Izagirre.

Jutri sicer Benjamina Šeška in druščino čaka sila napored dvoboj – v Londonu jih čaka v zadnjem obdobju skromni Chelsea. Četa trenerja Liama Roseniorja je izgubila štiri izmed zadnjih petih tekem, v zadnjih dveh mesecih pa so vknjižili le eno zmago. Favorit je torej jasen, a tudi Manchester United bo imel veliko preglavic. Manjkala bosta kaznovana branilca Harry Maguire in Lisandro Martinez, prav tako pa zavoljo poškodbe ne bo Kobbieja Mainooja. Benjamina Šeška tokrat otoški strokovnjaki ne pričakujejo v udarni enajsterici, a zadnjo besedo bo imel Michael Carrick.