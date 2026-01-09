Bo Franko Kovačević igral ob najbolj vročem slovenskem napadalcu?

V zadnjih tednih se v nogometnem svetu veliko govori o morebitnem prestopu najboljšega strelca slovenske lige Franka Kovačevića, ki je v tej sezoni na 28 tekmah za Celje prispeval kar 25 zadetkov. Čeprav so se zanj najresneje zanimali hrvaški klubi, pa zdaj Nogomania poroča, da naj bi vroči napadalec prestopil v madžarsko ligo k tamkajšnjemu Újpestu.

Celjski klub je že vajen poslovanja z moštvom iz Budimpešte, saj je med poleti tja že prestopil občasni slovenski reprezentant Aljoša Matko, ki se je v tujini odlično znašel. Čeprav je Újpest trenutno v madžarski ligi šele osmi, je 25-letnik v izjemni formi, saj je med zimskim premorom na vrhu lestvice najboljših strelcev, kar mu je uspelo kot edinemu Slovencu v vseh prvih ligah po Evropi. V sezoni 2025/26 je prispeval že enajst golov na osemnajstih tekmah, zdaj pa bo očitno v konici napada dobil veliko konkurence.

Ne le Matko, za Újpest letos igra še drugi slovenski napadalec Milan Tučić, nekdanji član velenjskega Rudarja in ljubljanskega Brava, ki je letos že prispeval tri zadetke.

Za zdaj še brez ponudb, rekorda ne bo

Šestindvajsetletni Franko Kovačević je obenem tudi na vrhu strelcev v konferenčni ligi, s tem pa je pritegnil pozornost številnih evropskih klubov. Celjani so ga pripravljeni prodati za odškodnino v višini okrog treh milijonov evrov, a na naslov kluba za zdaj, tako Nogomania, še ni prispela nobena uradna ponudba.

Čeprav smo pred meseci ugibali, ali bo šestindvajsetletnik podrl rekord za najdražji prestop iz slovenske lige (Olimpija je za Raula Florucza dobila pet milijonov), a se to očitno ne bo zgodilo. Celjani bodo v nedeljo odpotovali na priprave v Španijo, ni pa še jasno, ali bo na letalu tudi Kovačević.