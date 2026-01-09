  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Bo Franko Kovačević igral ob najbolj vročem slovenskem napadalcu?

    Odlični hrvaški napadalec se bo med zimskim prestopnim rokom kot kaže iz Celja preselil v klub, kjer letos izjemno v napadu igra slovenski reprezentant.
    Franko kovačević je letos v življenjski formi. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Franko kovačević je letos v življenjski formi. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Matic Rupnik
    9. 1. 2026 | 15:28
    2:15
    V zadnjih tednih se v nogometnem svetu veliko govori o morebitnem prestopu najboljšega strelca slovenske lige Franka Kovačevića, ki je v tej sezoni na 28 tekmah za Celje prispeval kar 25 zadetkov. Čeprav so se zanj najresneje zanimali hrvaški klubi, pa zdaj Nogomania poroča, da naj bi vroči napadalec prestopil v madžarsko ligo k tamkajšnjemu Újpestu.

    Albert Riera za misijo liga prvakov čaka na Svita Sešlarja

    Celjski klub je že vajen poslovanja z moštvom iz Budimpešte, saj je med poleti tja že prestopil občasni slovenski reprezentant Aljoša Matko, ki se je v tujini odlično znašel. Čeprav je Újpest trenutno v madžarski ligi šele osmi, je 25-letnik v izjemni formi, saj je med zimskim premorom na vrhu lestvice najboljših strelcev, kar mu je uspelo kot edinemu Slovencu v vseh prvih ligah po Evropi. V sezoni 2025/26 je prispeval že enajst golov na osemnajstih tekmah, zdaj pa bo očitno v konici napada dobil veliko konkurence.

    Ne le Matko, za Újpest letos igra še drugi slovenski napadalec Milan Tučić, nekdanji član velenjskega Rudarja in ljubljanskega Brava, ki je letos že prispeval tri zadetke.

    Za zdaj še brez ponudb, rekorda ne bo

    Šestindvajsetletni Franko Kovačević je obenem tudi na vrhu strelcev v konferenčni ligi, s tem pa je pritegnil pozornost številnih evropskih klubov. Celjani so ga pripravljeni prodati za odškodnino v višini okrog treh milijonov evrov, a na naslov kluba za zdaj, tako Nogomania, še ni prispela nobena uradna ponudba.

    Čeprav smo pred meseci ugibali, ali bo šestindvajsetletnik podrl rekord za najdražji prestop iz slovenske lige (Olimpija je za Raula Florucza dobila pet milijonov), a se to očitno ne bo zgodilo. Celjani bodo v nedeljo odpotovali na priprave v Španijo, ni pa še jasno, ali bo na letalu tudi Kovačević.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Celje Pivovarna Laško

    Na dan zaljubljenih »seksi tekma« v Zlatorogu

    Prvi operativec Celja Pivovarne Laško Nejc Ajdnik skrbi, da je klub na pravi poti. V klubski akademiji več kot 600 mladih rokometašev. Letos 80. obletnica.
    Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    City vrgel rokavico Arsenalu in dobil bitko za napadalca (VIDEO)

    Nogometaše Manchester Cityja je pred nadaljevanjem sezone za 72 milijonov evrov okrepil krilni napadalec Bournemoutha Antoine Semenyo.
    9. 1. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Božično darilo

    Cristiano Ronaldo je Georgino navdušil z luksuzno vilo

    Cristiano Ronaldo nadaljuje z zbiranjem luksuznih nepremičnin, v elitnem otočju z 19 rezidencami v Savdski Arabiji je kupil dve vili.
    9. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fantazije o priključitvi

    Voditelji Grenlandije in Danske so v šoku. Ali predsednik ZDA misli resno?

    Tudi tokrat je pri Donaldu Trumpu težko ugotoviti, kako resni so njegovi nameni. Do zdaj je ponudil pester nabor razlogov, zakaj si želi arktično ozemlje.
    The Economist 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    1. SNLNK Celjekonferenčna ligaMariborNK OlimpijaAljoša MatkoUjpestFranko Kovačević

