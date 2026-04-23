Nogomet

Bo Iran na svetovnem prvenstvu zamenjala Italija?

Posebni odposlanec Paolo Zampolli je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu predlagal, naj na SP namesto Irana nastopi Italija. Infantino: Iran bo nastopil.
Iran je v skupini z Belgijo, Egiptom in Novo Zelandijo.
T. E., STA
23. 4. 2026 | 08:50
23. 4. 2026 | 09:01
Paolo Zampolli, posebni odposlanec in bližnji prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, želi na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi zamenjati Iran z Italijo, je v sredo poročal Financial Times. Omenjeni časnik se sklicuje na izjave Zampollija, ki je predlagal, da bi iranske nogometaše na letošnjem mundialu med 11. junijem in 19. julijem nadomestili štirikratni svetovni prvaki iz Italije, ki se že tretjič zaporedoma niso uvrstili na svetovno prvenstvo.

Prvenstvo presežnikov, tudi v slabem pomenu, Šeško med pogrešanimi

V letošnjih kvalifikacijah so jih izločili nogometaši iz BiH, neuspešni so bili tudi v kvalifikacijskih ciklusih za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 in Katarju 2022. »Lahko potrdim, da sem Trumpu in predsedniku Mednarodne nogometne zveze Fifa Gianniju Infantinu predlagal, da Italija zamenja Iran na svetovnem prvenstvu,« je v zvezi s tem dejal Zampolli.

»Sanje vsakega Italijana so, da 'azzurri' nastopijo na letošnjem turnirju. S štirimi naslovi imajo tradicijo, ki upravičuje njihovo vključitev,« je še dodal. Poteza Zampollija naj bi bila po poročanju nekaterih medijev namenjena izboljšanju napetih odnosov med Trumpom in italijansko premierko Giorgio Meloni. Voditelja obeh omenjenih držav sta si v zadnjem času izmenjala kritike po Trumpovih napadih na papeža Leona XIV.

Udeležba Irana na svetovnem prvenstvu je bila v zadnjih tednih pod vprašajem zaradi vojne z ZDA. Infantino je prejšnji teden znova potrdil, da bo Iran sodeloval na turnirju, tedaj je za ameriški medij CNBC dejal: »Iranska reprezentanca bo zagotovo nastopila na SP.«

Iran se bo v skupinskem delu pomeril z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom, tekme pa so predvidene v Seattlu in Los Angelesu. Fifa je zavrnila zahtevo Irana, da bi svoje tekme igrali v Mehiki. Iran kljub vojni z ZDA načrtuje nastop na letošnjem mundialu. Iranska nogometna zveza je medtem sporočila, da bo reprezentanca štiri pripravljalne tekme igrala v Turčiji.

V Turčijo bo odpotovala 6. maja, v načrtu pa je tudi pripravljalna tekma proti Španiji. Po pripravah v Mali Aziji se bodo iranski nogometaši odpravili čez Atlantik, kraj njihovega pripravljalnega tabora v ZDA pa še ni določen.

IranSP v nogometuDonald TrumpGianni InfantinoFifaItalija

Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več

