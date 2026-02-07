Velik izziv za Olimpijo in Koper, razlog pa Iličić in Doffo

Konec tedna prinaša veliko nedeljo in derbija vodilne četverice v Stožicah ter Ljudskem vrtu.

Od jesenske najboljše peterice je sredi tedna le Bravo »zamrznil«, toda najvznemirljivejše kolo v 1. SNL, ki lahko dokončno razblini neznanke o prvaku, bo ta konec tedna. Dva velika derbija sta na sporedu, nedeljska v Stožicah in Ljudskem vrtu. Tudi današnja uvodna tekma 21. kola v Ajdovščini obeta bitko za vse ali nič: Primorje zaostaja za Muro v bitki za rešilno osmo mesto, Bravo pa tudi ne more kar naprej izgubljati. Nedeljska prva tekma bo v soboški Fazaneriji. Proste so Radomlje. Trener Olimpije Federico Bessone še ni izgubil proti Celju. FOTO: Leon Vidic/Delo Ajdovščina: Primorje – Bravo (sodnik Anže Jerič): »Težko je, toda borili se bomo. Tako je bilo tudi v drugi ligi, ko nam ni šlo, a smo se dvignili in se vrnili v 1. SNL,« ni obupal eden od vodilnih mož Ajdovcev Robi Batič. ...