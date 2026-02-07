  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Velik izziv za Olimpijo in Koper, razlog pa Iličić in Doffo

Konec tedna prinaša veliko nedeljo in derbija vodilne četverice v Stožicah ter Ljudskem vrtu.
Olimpijin napadalni vezist Antonio Marin (levo) je bil strelec v Kidričevem, celjski razdiralec Darko Hrka je ustavil Radomljane. V Stožicah se bosta Olimpija in Celje pomerila že četrtič v sezoni. Foto Voranc Vogel
Olimpijin napadalni vezist Antonio Marin (levo) je bil strelec v Kidričevem, celjski razdiralec Darko Hrka je ustavil Radomljane. V Stožicah se bosta Olimpija in Celje pomerila že četrtič v sezoni. Foto Voranc Vogel
7. 2. 2026 | 05:00
4:29
Od jesenske najboljše peterice je sredi tedna le Bravo »zamrznil«, toda najvznemirljivejše kolo v 1. SNL, ki lahko dokončno razblini neznanke o prvaku, bo ta konec tedna. Dva velika derbija sta na sporedu, nedeljska v Stožicah in Ljudskem vrtu. Tudi današnja uvodna tekma 21. kola v Ajdovščini obeta bitko za vse ali nič: Primorje zaostaja za Muro v bitki za rešilno osmo mesto, Bravo pa tudi ne more kar naprej izgubljati. Nedeljska prva tekma bo v soboški Fazaneriji. Proste so Radomlje. Trener Olimpije Federico Bessone še ni izgubil proti Celju. FOTO: Leon Vidic/Delo Ajdovščina: Primorje – Bravo (sodnik Anže Jerič): »Težko je, toda borili se bomo. Tako je bilo tudi v drugi ligi, ko nam ni šlo, a smo se dvignili in se vrnili v 1. SNL,« ni obupal eden od vodilnih mož Ajdovcev Robi Batič. ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Eksodus nadarjenih in najboljših naznanja prehod v amaterizem

1. SNL je v težavah, nadarjeni in boljši igralci odhajajo prehitro, denarja, razen pri nekaj največjih, ni. Najboljši strelec, Slovenec, je odšel na Slovaško.
Gorazd Nejedly 5. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjska igra z ognjem, Rierova pošast prvič pod taktirko neizkušenega trenerja

Današnji dan bo poseben, v tekmi 20. kola 1. SNL bo Celjane na štadionu Z'dežele proti Radomljam prvič vodil Ivan Majevski.
Gorazd Nejedly 4. 2. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

V Mariboru aplavz za Alberta Riero in zbogom

V 19. kolu 1. SNL bosta danes tekmi v Stožicah in na Bonifiki, jutri pa še zadnja uvodnega dejanja in najbolj spektakularna. Štajerski derbi za Špančevo slovo
Gorazd Nejedly 31. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriminalistična preiskava

Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
6. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Prva liga TelemachOlimpijaKoperMariborCeljeZoran ZeljkovićFederico Bessone

Premium
Sobotna priloga
Intervju s Prešernovim nagrajencem

Saša Mächtig: Z logiko prideš od A do B, z domišljijo pa vsepovsod

»Po podelitvi Prešernovih nagrad se bom vrnil k razvijanju tretje generacije kioskov K67,« napoveduje neumorni oblikovalec, nagrajen za življenjski opus.
Nina Gostiša 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Prešernova nagrajenka

Mateja Bučar: Ali takrat, ko gledamo ples, tudi mi plešemo?

Mateja Bučar je ime, ki ga vedno povezujem s sodobnim plesom. Zanima jo telo, ki pleše in obstaja v prostoru na drugačen način.
Irena Štaudohar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Asta Vrečko

Edini način, da se kot družba upremo krivicam, je, da damo kulturi veljavo

Kulturna politika: Ministrica za kulturo Asta Vrečko je vgriznila v marsikatero kislo jablko, čeprav so ji to ob prevzemu mandata odsvetovali.
Andrej Predin 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Sirski Kurdi

Kurdski avtonomiji v Siriji ni bilo dovoljeno preživeti

Kurdski pregovor pravi, da Kurdi razen gora nimajo drugih prijateljev. Rožava je – v nasprotju z iraškim, turškim in iranskim Kurdistanom – pretežno ravninska.
Boštjan Videmšek 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Največja čast za Matejo in Sašo

Na nocojšnji državni proslavi bodo podelili letošnje Prešernove nagrade.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Asta Vrečko

Edini način, da se kot družba upremo krivicam, je, da damo kulturi veljavo

Kulturna politika: Ministrica za kulturo Asta Vrečko je vgriznila v marsikatero kislo jablko, čeprav so ji to ob prevzemu mandata odsvetovali.
Andrej Predin 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Sirski Kurdi

Kurdski avtonomiji v Siriji ni bilo dovoljeno preživeti

Kurdski pregovor pravi, da Kurdi razen gora nimajo drugih prijateljev. Rožava je – v nasprotju z iraškim, turškim in iranskim Kurdistanom – pretežno ravninska.
Boštjan Videmšek 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

TV namig: Največja čast za Matejo in Sašo

Na nocojšnji državni proslavi bodo podelili letošnje Prešernove nagrade.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
