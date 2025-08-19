Bo klubsko svetovno prvenstvo potekalo na vsaki dve leti?

Dober mesec dni po koncu prvega klubskega svetovnega prvenstva vodstvo Svetovne nogometne zveze (Fifa) razmišlja, da bi tekmovanje po letu 2029 potekalo na vsaki dve leti, piše Guardian. Pobudnik predloga je španski Real Madrid, katerega predstavniki so o ideji razpravljali s funkcionarji Fife na junijskem srečanju v Miamiju. Idejo Madridčanov so podprli tudi predstavniki Manchester Uniteda, Barcelone, Liverpoola in Napolija, za katere na letošnjem turnirju ni bilo prostora.

Razpored mednarodnih tekem je določen do leta 2030, kar sta pred dvema letoma s podpisom memoranduma o razumevanju potrdila predsednik Fife Gianni Infantino in predsednik Združenja evropskih klubov Nasser Al-Khelaifi. Guardian piše, da bi organizacija turnirja na vsaki dve leti »še povečala napetosti«, a da koledar tekem po letu 2030 še ni določen.

Odprava omejitve dveh klubov na državo

Po poročanju Guardiana krovna nogometna zveza trenutno pregleduje pogoje za kvalifikacijo na naslednji turnir, morda bo tudi odpravljena omejitev dveh klubov na državo. Na letošnji izvedbi tekmovanja je v skupinskem delu tekmovanja nastopilo 32 ekip, razdeljenih v osem skupin. Fifa pa, kot dodaja Guardian, razmišlja, da bi število sodelujočih ekip povečala na 48. Tolikšno število ekip bo nastopilo tudi na prihajajočem reprezentančnem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. V finalu turnirja je slavil londonski Chelsea, ki je s 3:0 odpravil Paris Saint-Germain.