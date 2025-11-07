Bo Legio iz Varšave odslej vodil sloviti slovenski trener?

Nogometaši Legie iz Varšave so v ligaškem delu konferenčne lige izgubili proti Celju, čeprav so bili večji del tekme nevarnejši. Vodil jih je začasni trener, Bask Iñaki Astiz, ki pa kot kaže ni dolgoročna rešitev kluba iz poljske prestolnice. Ekipa poroča, da se je ob gostovanju Legie v Celju z vodstvom kluba sestal agent slovenskega trenerja Anteja Šimundže.

Nekdanji strateg Maribora in Mure je trenutno še na klopi poljskega drugoligaša Slaska iz Vroclava, s katerim je trenutno na tretjem mestu, a tako mamljivi ponudbi bi se redkokdo uprl.

Na lestvici konferenčne lige je Legia po porazu na štadionu Z'dežele šele 25., a na tekmah s češko Šparto, sploh pa armenskim Noahom in gibraltarskem Lincolnu, bi si morala zagotoviti mesto med najboljšimi 24-imi, ki se uvrstijo v izločilne boje tretjega kakovostnega razreda evropskega klubskega nogometa.

Situacija ni rožnata niti v poljski ekstraklasi, kjer Legia trenutno zaseda šele 10. mesto. S štirimi zmagami, petimi remiji in štirimi porazi za vodilnim Gornikom zaostaja za 12 točk, do drugega mesta, ki ga zaseda Visla, pa jo loči osem točk. Možnosti za naslov prvaka so tako zelo majhne, a mesta med najboljšimi so z rezultatskim preobratom še vedno dosegljiva.

Če bo Ante Šimundža po Mariboru z našim reprezentantom Petrom Stojanovićem moči združil še v Legii, bo znano kmalu. Najbolj logično bi bilo, da bi Poljaki novega trenerja v klub pripeljali pred reprezentančnim premorom prihodnji teden, da se lahko ta do prvih resnih tekem dobro spozna z vsemi igralci.