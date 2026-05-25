Messi bi lahko ostal brez svetovnega prvenstva (VIDEO)

Navijači Argentine imajo manj kot dvajset dni pred otvoritvijo svetovnega prvenstva velik razlog za skrb. Kapetan argentinske reprezentance Lionel Messi je zaradi bolečine v levi nogi v 73. minuti tekme lige MLS zapustil igrišče. Zaenkrat še ni znano, če gre za poškodbo, a to Argentincem tik pred začetkom mundiala ni v veliko uteho.

V drugem počasu tekme med Inter Miami in Philadelphia Union je močno deževalo in Messiju je med eno izmed akcij spodrsnilo na robu kazenskega prostora. Zamenjan je bil zgolj nekaj minut kasneje, z igrišča je odšel brez znakov močne bolečine. »Zaenkrat nimamo vseh informacij, ampak je bil zamenjan zaradi utrujenosti, pa tudi igrišče je bilo namočeno, zato smo raje opravili menjavo, kot da bi kaj tvegali,« je po tekmi povedal Guillermo Hoyos, začasni trener ekipe Inter Miami.

Selektor Lionel Scaloni bo seznam 26 igralcev, ki bodo Argentino zastopali na mundialu, objavil prvega junija. Če gre za poškodbo, bo imel Messi do takrat čas za rehabilitacijo. Za seboj ima odlično sezono v Ameriki in četudi bi bil na mundialu deležen manjše minutaže, bi bile njegove izkušnje poglavitnega pomena za ekipo, ki bo branila naslov.

Zanj bi bilo to šesto svetovno prvenstvo, na zadnjem mundialu je leta 2022 v Katarju z Argentino osvojil naslov svetovnega prvaka. Argentina se bo v skupinskem delu spopadla z Avstrijo, Alžirijo in Jordanijo. Prvo tekmo bo 17. junija odigrala z Alžirijo.