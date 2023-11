Bo Oblak ohranil nedotaknjeno mrežo, bo Šeško zadel na Marakani?

Najkasneje v ponedeljek, 20. t. m., še boljše pa že tri dni prej na Danskem, bo znano, ali bodo slovenski nogometaši prvič po letu 2000 nastopili na evropskem prvenstvu in prvič po SP 2010 na velikem tekmovanju. Glavna aduta Matjaža Keka sta kapetan Jan Oblak in prvi strelec Benjamin Šeško. Edina udeleženca elitne lige prvakov bosta želela nocoj narediti pomemben korak k osmini finala in z dobrimi občutki priti v reprezentančni tabor na Brdu.

Atletico bo v vlogi velikega favorita proti Celticu, toda konec oktobra je dobil opozorilo, da Škotov ne gre jemati zlahka, Celtic je dvakrat vodil, točko pa sta Špancem, ki so bili od 82. minute brez izključenega Rodriga De Paula, zagotovila Antoine Griezmann in Alvaro Morata. Atletico nujno potrebuje zmago za mirno nadaljevanje evropske poti, konec meseca in sredi decembra ga čakata težji tekmi s Feyenoordom in Laziem.

Jan Oblak bo želel po daljšem času ohraniti mrežo nedotaknjeno. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Odkar je kot trener prišel v Madrid davnega leta 2011, je imel Diego Simeone obilo uspehov, med drugim dvakrat osvojil špansko prvenstvo, dvakrat evropsko ligo in bil dvakrat v finalu lige prvakov, toda vselej je Atletico gojil zelo defenziven nogomet z igro na robu incidenta. Toda že v prejšnji in še zlasti v tej sezoni je doživel stilsko preobrazbo. Moto ni več prejeti gol manj, temveč doseči enega več. Tako Oblak nima več pred seboj granitne obrambe in prejema precej golov, toda še več jih dosegajo njegovi soigralci v polju. Na 11 tekmah la lige je Atletico zabil že 26 zadetkov (Griezmann in Morata po 7), več kot Barcelona (24) in Real Madrid (23)!

30 milijonov je tržna vrednost Benjamina Šeška po Transfermarktu.

26 golov je na 11 tekmah španske lige dosegel Atletico Madrid.

Oblak: Glave gor, zmaga je nujna

Tudi v ligi prvakov je Atletico učinkovit, na treh tekmah je šestkrat zatresel mrežo, Oblak jo je petkrat iz nje pobral. Popotnica za današnji dvoboj z ekipo Brendana Rodgersa, nekdanjega trenerja Liverpoola, sicer ni bila dobra, »colchoneros« (žimničarji) so v petek presenetljivo izgubili pri Las Palmasu z 1:2.

»Škoda, da smo končali zmagovito serijo, Las Palmas je svoje priložnosti izkoristil in zasluženo zmagal. To je nogomet. Ni časa za objokovanje, že v torek nas čaka težka tekma s Celticom, ki jo moramo dobiti, zato glave gor,« je kapetansko držo ohranil Oblak, ki že na sedmih tekmah zapored ni ohranil mreže nedotaknjene, a je naveza Morata-Griezmann dovolj dobra, da so »los rojiblancos« (rdeče-beli) vmes nanizali pet zmag.

Leipzig, klub drugega slovenskega aduta Benjamina Šeška, ima mirnejšo plovbo v ligi prvakov, saj sta Crvena zvezda in Young Boys nekonkurenčna v skupini G. Vseeno bi lahko morebitni spodrsljaj v Beogradu lahko še zapletel stvari. Šeško ob prihodu iz Salzburga še nima mesta v začetni enajsterici, toda svoje minute dobro izkorišča. V bundesligi je na igrišče vstopil osemkrat in dosegel tri gole, v nemškem pokalu je na dveh tekmah zadel dvakrat, tudi v ligi prvakov se je že vpisal med strelce, njegova vrednost na Transfermarktu pa je dosegla že 30 milijonov evrov (prestop iz Salzburga je veljal 24 mio €).

Za Keka je morda še bolje, ker bo na priprave za Dansko in Kazahstan prišel spočit, v kvalifikacijah za euro je zbral štiri gole, na zadnjih 11 tekmah za Slovenijo osem.

Šeško pričakuje težko tekmo

Leipzig je Crveno zvezdo nazadnje premagal s 3:1, Šeško je igral zadnjih 10 minut. Trener Marco Rose bi mu utegnil na t. i. Marakani nameniti vidnejšo vlogo, saj ni zadovoljen z zadnjima predstavama v Nemčiji. Leipzig je namreč najprej izpadel iz nemškega pokala proti Wolfsburgu (0:1) in v soboto klonil v Mainzu z 0:2. Lois Openda, Xavi Simons in Christoph Baumgartner so izgubili »moment«, Šeško, Emil Forsberg, Amadou Haidara ter povratnika Timo Werner in Dani Olmo ponujajo resno alternativo.

Benjamin Šeško je prvi gol v ligi prvakov dosegel proti Young Boys. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Šeška so v objektiv vzeli tudi pri srbskem Sportalu, kjer so izpostavili, da je njegova mama iz Doboja. »Pričakujem težko tekmo proti Crveni zvezdi. Že na prvi tekmi je pokazala, da ima kakovost. Dobro se bomo pripravili na beograjski izziv,« je povedal mladi Radečan in ponovil, da ne mara primerjav z Erlingom Haalandom ter da lahko Slovenija pripravi lepo presenečenje na euru v Nemčiji.