Bo ostal Ronaldo pri Juventusu do konca svoje kariere?

Ljubljana – Cristiano Ronaldo, ki je pred dobrim mesecem praznoval 35. rojstni dan, še zdaleč ne razmišlja o športnem pokoju. Zakaj tudi bi, ko pa pri tej starosti, pri kateri imajo mnogi težave, da zdržijo vseh 90 minut na zelenici, sam še vedno igra nogomet na vrhunski ravni.



Nad portugalskim asom so kajpak še vedno navdušeni tudi pri Juventusu, pri katerem si ga želijo zadržati v svojih vrstah do konca kariere. Tako naj bi mu odgovorni pri »stari dami« po pisanju časnika Tuttosport že ponudili podaljšanje sodelovanja.



Ronalda pogodba z moštva iz Torina veže do konca sezone 2021/22, po poročilu omenjenega italijanskega športnega dnevnika mu vodilni možje pri Juventusu ponujajo, da bi še za dve leti podaljšal pogodbo. Če bi se dogovorili, bi to pomenilo, da bi bil zvezdnik z Madeire ob izteku (podaljšane) pogodbe star že 39 let.



Pri Juventusu ne dvomijo, da bodo že kmalu našli skupni jezik. Verjamejo pač, da so Ronaldu športni dosežki pomembnejši od višine plače, ki bi bila lahko v katerem drugem klubu tudi višja. S »staro damo«, pri kateri ima zdaj približno 31 milijonov evrov letne plače, bo lahko namreč tudi v prihodnjih sezonah lovil in osvajal lovorike.