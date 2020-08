Bo tudi Lyon izkoristil svežino?

Ljubljana

Lyonov trener Rudi Garcia upa, da bo Lyon presenetil tudi favoriziranega angleškega tekmeca. FOTO: Franck Fife/AFP

- Juventus je bil v osmini finala presenetljiva žrtev Lyona, Paris St. Germain je v četrtfinalu lige prvakov po hudi bitki izločil Atalanto (2:1), Leipzig je bil boljši od madridskega Atletica (2:1), Bayern je ponižal Barcelono (8:2). V zadnji četrtfinalni tekmi, ki jo bosta nocoj izpeljala Lyon in favorizirani Manchester City, bi se utegnila pisati zgodovina: prvič bi se v polfinalu pomerili nemški in francoski klubi.Prvič po sezoni 1990/91 v polfinalu lige prvakov ne bo španskega ali italijanskega kluba. V tej edinstveni in podaljšani evropski sezoni je bilo že vrsto presenečenj, prva značilnost zaključnega turnirja najboljših klubov na stari celini pa je, da so bili v prvih treh četrtfinalnih tekmah uspešnejši klubi, ki so imeli daljši počitek. Francoska PSG in Lyon sta bila že od začetka pandemije osredotočena le na zaključne boje v LP, Leipzig in Bayern pa sta izkoristila zgodnjo vrnitev v prvenstveni ritem (Nemci so prvi nadaljevali in končali s prekinjenim prvenstvom) in osvežitev po koncu bundeslige, ki jima je omogočila, da sta v Lizbono dopotovala še vedno v tekmovalnem ritmu, a spočita.z Manchestrom že četrto leto naskakuje evropski klubski prestol. Za enega najboljših trenerjev na svetu je morda letos zadnja priložnost za osvojitev evropskega naslova, ki mu je manj slavni klub iz Manchestra podredil sezono.Guardiola se poteguje za svoj osmi polfinale v ligi prvakov, s čimer bi se pridružil velikemu tekmecuManchester City je edini naslov v evropskih pokalih osvojil leta 1970, ko je bil najboljši v pokalu pokalnih zmagovalcev. Lyon, ki je največje presenečenje med osmerico najboljših in v naslednji sezoni ne bo igral v Evropi, če ne bo evropski prvak, ker je bil v domačem prvenstvu le sedmi, je že bil polfinalist lige prvakov leta 2010.