Boatenga čaka klubska kazen

München - Nogometaša Bayerna Jeroma Boatenga, ki je v sredo v prometni nesreči ostal nepoškodovan, na njegovem mercedesu pa je bilo po tem, ko je zletel v ogrado, za 25.000 evrov škode, čaka še klubska kazen. Boateng namreč ni upošteval klubskih navodil in se je brez dovoljenja napotil na obisk k obolelemu sinu v Leipzig.



"Sprejemam vsako kazen na svetu, če je upravičena. Zavedam se, da kluba nisem obvestil o svojem potovanju, toda v tistem trenutku sem imel v mislih samo sina. Ta pa mi je vedno na prvem mestu," je Boateng v četrtek povedal za Bild.

Vzor drugim

Bayern je sporočil, da bodo 31-letnika denarno kaznovali, ker je zapustil domače območje, kljub omejitvam gibanja, ki jih je zaradi pandemije koronavirusa uvedla Bavarska.



"Boateng je s potovanjem prekršil navodila kluba. Vedenje nogometašev mora biti za vzor drugim. Vsi moramo upoštevati odločitve vlade in nasvete zdravstvenih organizacij," so zapisali pri Bayernu.



Klub bo zazdaj neimenovano vsoto namenil münchenskim bolnišnicam.