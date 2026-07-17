Šok za portugalski nogomet, ugasnil je velikan iz Porta

Boavista, eden najstarejših portugalskih nogometnih klubov, je zaradi hudih finančnih težav po 123 letih prenehal delovati. Kot poroča portugalski športni dnevnik A Bola, je insolvenčni upravitelj odredil takojšnjo ustavitev vseh klubskih dejavnosti, saj vodstvo ni izpolnilo finančnih obveznosti v postopku insolventnosti.

Klub mora do 31. julija izprazniti tudi svoj dom, štadion Bessa v Portu, ki sprejme približno 28.000 gledalcev. Objekt in pripadajoče prostore mora zapustiti brez osebja in opreme, potem ko je postalo jasno, da Boavista nima več možnosti zagotoviti sredstev za nadaljno poslovanje.

V zadnjih mesecih bi moral klub redno poravnavati tekoče stroške in primanjkljaj posameznih športnih sekcij, vendar plačil ni bilo. Zaradi tega so pristojni odločili, da se vse dejavnosti na štadionu ustavijo. Preostale športne sekcije bodo lahko delovale le še do konca julija.

Insolvenčna upraviteljica Clarisse Barros se je ob tem zahvalila vodstvu, zaposlenim in trenerjem za, kot je dejala, »izjemno predanost« v zadnjih mesecih delovanja kluba.

Boavista, ustanovljena leta 1903, velja za enega največjih portugalskih klubov. Portugalski naslov je osvojila v sezoni 2000/01 in ostaja eden od le petih klubov z naslovom državnega prvaka. Ob tem je bila tudi edina ekipa v zadnjih osmih desetletjih, ki je prekinila prevlado portugalske velike trojice – Benfice, Porta in Sportinga.