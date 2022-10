Bodeča žica, vodni jarek, 2,5 m visoka ograda in številni policisti

Odštevamo dneve do začetka letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom v Katarju, in se pri tem spominjamo preteklih turnirjev. Prvi je bil v Urugvaju. Anglija, zibelka nogometa, ter tudi večina drugih evropskih držav se niso udeležile prvega svetovnega prvenstva leta 1930 v Urugvaju. Izjema so bile reprezentance Kraljevine Jugoslavije, Romunije, Francije in Belgije, ki so se skupaj odpravile v Južno Ameriko z ladjo Conte Verde.

Večina je uvodni turnir prezrla, saj so bili stroški za pot visoki, zahtevala pa je tudi preveč časa. Do danes so dosežki na tem SP sporni, saj so poleg Angležev manjkale tudi takratne evropske nogometne veselile Avstrija, Madžarska in Češka, a tudi Nemčija in Švedska. Bolj zanimivo je, da je bilo prvenstvo 1930 v Urugvaju edino organizirano v samo enem mestu - Montevideu.

Evropske barve je na prvenstvu dostojno zastopala Jugoslavija

Evropske barve je na prvenstvu - brez slovenske pomoči - dostojno zastopala Jugoslavija, ki se je prebila do polfinala, med drugim pa je ugnala tudi Brazilce, ki so bili takrat še daleč od poznejše slave. Finale je bil pričakovan: pomerili sta se reprezentanci Urugvaja in Argentine.

Pred tem so se Urugvajci pomerili še z Jugoslavijo, ki je postala magnet za publiko, saj je na stadion Centenario prišlo več kot 93.000 ljudi - več kot na finalno tekmo. S kar 6:1 so slavili Urugvajci.

Takole je padel gol med tekmo Urugvaja in Argentine na SP 1930. FOTO: Wikipedia

V drugem polfinalu so Argentinci z enakim izidom odpravili ZDA, ki so se do polfinala prebile z »majhno zvijačo«, saj so nastopile z nogometaši, ki so se umetnosti nogometne igre pretežno naučili na Škotskem, nato pa se preselili v ZDA. V finalu je Urugvaj s 4:2 ugnal Argentino.

Veliko dela so imeli tudi varnostni organi

Že takrat so se na finale odpravili številni gledalci, ki so romali od Buenos Airesa do Montevidea. Veliko dela so imeli tudi varnostni organi, saj za ta del sveta pretepaški navijači, nekateri celo oboroženi, niso bili nič posebnega. Evropejce je to takrat seveda čudilo. Za najhujše navijače so na stadionu pripravili tudi 2,5 metra visoko ogrado z bodečo žico, vodni jarek in veliko število policistov in vojakov, ki so bili odgovorni za red. Pri svojem delu so bili uspešni.

Najboljši posameznik v moštvu svetovnih prvakov je bil Leone Andrade. Prvi temnopolti nogometni zvezdnik, ki je urugvajsko reprezentanco popeljal že do zlata na olimpijskih igrah leta 1928 v Amsterdamu. Popolnoma pozabljen in obubožan je v 58. letu starosti umrl oktobra 1957 v Montevideu. Devet let za njim je umrl prvi kralj strelcev na SP Argentinec Guillermo Stabile (8 golov), ki ga je na zadnji poti »spremljala« cela država.